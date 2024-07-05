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外匯存底5732億美元創新高 外資持有台股債市值也新高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
6月外匯存底5733億美元，再創歷史新高。圖/本報資料照片
6月外匯存底5733億美元，再創歷史新高。圖/本報資料照片

中央銀行統計6月底外匯存底金額為5732.99億美元，再創新高，較上月底小幅增加4.96億美元。外匯存底增加主要是因為孳息收益，但因外匯存底中除了美元以外的其他貨幣匯率貶值，折計美元後，抵銷部分外匯存底增幅。

台股多頭氣勢持續，股價頻創新高，6月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計高達8371億美元，約當外匯存底146％，雙雙改寫歷史新高紀錄，前一次外資持有股債市值高點是在110年12月，當時折計金額為7545億美元，約當外匯存底138％。

台股6月底全體上市公司市值73.6兆元，7月第一周交易結束，台股市值已突破75兆元大關。

央行外匯局長蔡烱民表示，外資持有股債市價及新台幣金額創新高，主要是因為台股指數創新高，股票市值也創新高；6、7月為股息發放旺季，外資獲配股息後可能匯出或再投入股市，對匯市的影響，當然也不一定。

央行統計各主要幣別匯率6月較5月升貶情形，日圓貶值2.6％，幅度最大，其次為歐元貶值1.16％，加幣貶值0.834％、人民幣貶值0.61％、新台幣貶值0.21％、澳幣貶值0.14％，瑞士法郎升值0.5％。

至於各國外匯存底增減情形，已公布6月統計的韓國外匯存底3884億美元，減少5億美元；印度5741億美元，增加15億美元；日本1兆865億美元，較上月持平。外匯存底統計至5月者，中國3兆2320億美元，增加312億美元，瑞士7954億美元，增加81億美元，沙烏地阿拉伯4429億美元，增加228億美元，香港4047億美元，增加1億美元。

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