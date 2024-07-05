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國泰世華推「綠色貸款」 申貸綠建築、電動車信貸 享帳管費優惠價

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

為鼓勵民眾響應綠色消費國泰世華銀行宣布推出「綠色房貸」和「綠色信貸」兩大綠色貸款專案，凡是符合條件的申貸者，核貸後帳管費優惠只要3,000元。國泰世華銀行表示，期待藉由綠色貸款專案，鼓勵民眾選購綠色、環保產品，共同響應減碳行動。

國泰世華為鼓勵民眾在日常的食衣住行中都能實踐「綠色消費」，一同邁向台灣2050淨零排放目標，推出綠色貸款優惠；舉例來說，客戶購置的房屋若經財團法人台灣建築中心認證並取得綠建築標章，即可向國泰世華銀行申請「綠色房貸」專案；此外，針對購買電動車的客戶，只要於申貸時檢附相對應電動車購車合約，亦可申請「綠色信貸」專案，核貸後即可享帳管費3,000元優惠價。

近年來，行政院環境部積極推廣「綠色消費」觀念，鼓勵民眾優先選擇對環境衝擊較低的綠色產品，以降低環境污染，並引導企業重視淨零轉型，一同參與、製造環保產品或是提供環保服務，形成綠色消費循環，建立起友善的循環經濟體系。

國泰世華銀行身為綠色金融先行者，全力發揮金融職能，希望加強全民氣候管理意識。在企金業務上，以穩定金流挹注綠色能源產業發展，完成全台首件離岸風電融資案，寫下國內發展再生電能之重要里程碑。個金業務方面，國泰世華銀行則憑藉自動化審核與撥貸作業無紙化，分別於2021、2023年以「個人無擔保貸款服務」及「個人房屋貸款服務」取得行政院環境部「碳足跡標籤」和「碳足跡減量標籤」雙重認證。

國泰金控為台灣金融業首家RE100企業會員，以「永續台灣清淨家園」為願景，承諾2030年台灣據點將百分之百使用再生能源。國泰世華銀行身為集團成員，減碳作為有目共睹，已四度獲得環境部「國家企業環保獎」肯定。展望未來，國泰世華銀行將持續致力運用金融核心職能推動各領域企業低碳轉型議合，攜手企業客戶、個人客戶期待一起創造環境與經濟共榮。

國泰世華 綠色消費 華銀

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