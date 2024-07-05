6月外匯存底寫「三高」！聯準會今年降息幅度 外匯局長這麼說

中央銀行5日公布6月外匯存底，締造三項歷史新高紀錄。央行外匯局局長蔡烱民指出，6月底我國外匯存底金額為5,732.99億美元，續創新高，並較前一個月增加4.96億美元；此外，外資持有新台幣資產市值8,371億美元，及約當外匯存底比重146%，這兩項數字也同步締造新猷。

央行指出，本月外匯存底變動主要因素有二，包括外匯存底投資運用收益及主要貨幣對美元的匯率變動。

另外，外資6月底持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8,371億美元，約當外匯存底146%，兩項數字均為歷史新高，主要是台股指數上漲，外資持有的股票市值也隨之水漲船高；另外，外資6月也小幅買超台股35億元。

蔡烱民分析，全球股市熱絡、台股也跟隨美股創高，目前來看，美國聯準會今年下半年降息2~3碼尚屬合理，不過比起美國聯準會的利率政策，影響股市最重要的因素其實是企業獲利與經濟景氣，至於聯準會是否會在9月降息，8月22日於傑克森洞登場的全球央行年會將是全球關注焦點。

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