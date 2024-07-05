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鼓勵鋼鐵業等企業戶減碳 富邦金首辦議合工作坊

中央社／ 台北5日電

金融業碳排放量逾9成來自投融資部位，鼓勵企業戶共同減碳勢在必行。富邦金首度攜手5家子公司舉辦議合工作坊，邀電子製造業、航運及鋼鐵等企業參與，力拚低碳轉型，並在2030年達到綠色投融資規模達新台幣2.91兆元目標。

響應永續金融政策，富邦金今天透過新聞稿說明，4日下午首度攜手台北富邦銀行、富邦人壽、富邦產險、富邦證券及富邦投信共5家子公司舉辦議合工作坊。

議合工作坊邀請電子製造業、航運、鋼鐵及成衣服飾製造業等逾30家上市櫃或預計投入資本市場的企業參與，並由勤業眾信風險管理諮詢團隊輔導企業設定科學基礎減碳（SBT）目標或減碳路徑 。

富邦金董事長蔡明興表示，富邦金2022年通過SBT審查，逐步減降自身營運碳排，預計至2030年減碳42%，但金融業並非碳排大戶，碳排放量9成以上來自投融資部位，因此富邦金積極鼓勵客戶設定SBT目標，希望協助企業達成金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」對於溫室氣體盤查、驗證和減碳目標揭露的要求。

除了金控外，壽險業也強化永續作為，南山人壽表示，近日發布2023年永續報告書，於此次永續報告書中，南山人壽首度導入盡職調查流程，將利害關係人回饋意見納入重大主題衝擊鑑別及評估，鑑別出重大主題衝擊矩陣，力求透明揭露公司在環境、社會及公司治理的投入及成果。

富邦金 減碳 製造業

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