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新台幣升0.5分 收32.475元

中央社／ 台北5日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.475元，升0.5分，成交金額14.27億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.45元，最高32.41元、最低32.522元。

外匯 新台幣

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