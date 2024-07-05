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金融科技創新園區前進馬來西亞 簽MOU深化合作

中央社／ 台北5日電

金融科技創新園區和馬來西亞金融科技協會簽定MOU，並和馬來西亞數位經濟局舉辦「台灣金融科技發表日」，加速媒合產創商機、對接當地生態圈落地資源，拓展台灣金融科技產業海外版圖。

由金融總會成立的金融科技創新園區（FinTechSpace）於7月1日至3日率9家金融科技新創業者赴馬參訪，並與馬來西亞金融科技協會（FinTechAssociation of Malaysia, FAOM）簽署資源互惠合作備忘錄（MOU）。

園區副總監林麗真表示，東南亞金融科技產業發展快速，馬來西亞更是眾多台灣金融科技團隊南向拓展的首選市場。在FAOM推動下，與當地主管機關及數位網銀交流，期待未來能促進更多雙方的金融科技跨域產業討論與商業合作。

FAOM主席貝（Wilson Beh）指出，透過合作備忘錄，台馬市場的合作正式啟動，FAOM期待作為台灣金融科技產業赴馬來西亞的窗口，協助找到下一個商業機會。

園區補充，在FAOM的協助安排下，對接參訪馬來西亞證券監督委員會、馬來西亞國家銀行及國際數位網銀業者AEON Bank、GX BANK，並造訪新創單一平台MYStartup，從產、官、創、資金資源等面向，掌握馬來西亞的市場發展與落地機會。

園區表示，除簽署MOU外，更與馬來西亞數位經濟局聯合舉辦「台灣金融科技發表日」，盼加速媒合產創商機、對接當地生態圈的落地資源，拓展台灣金融科技產業海外版圖。

MOU 金融科技 馬來西亞

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