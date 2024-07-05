新台幣午盤升2.7分 暫收32.453元
台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.453元，升2.7分，成交金額7.62億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.45元，早盤最高32.41元、最低32.495元。
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