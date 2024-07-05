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持俄債將吃資本！ 7家壽險持俄債1357億元 RBC 最多降2%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會截至5月底統計，七家壽險業俄羅斯債1357億元，其中持公債部位從2022年5月下旬起，至今逾兩年再也沒收到利息。據了解，金管會要求需依ICS精神，針對持有公債部位得增提風險資本0.14個百分點，將讓這七家壽險業RBC最多降2%，影響有限。

目前壽險業投資各國公債，都是依該國主權評等計提風險係數，惟一旦有提列信用減損，就不需再計提。

金管會認為，俄羅斯公債已無信用評等，不能只因提列了減損，就不需再計提風險資本，因此依ICS精神，要求各壽險業計算6月底RBC時，需對持有俄羅斯公債部位，增提風險資本0.14個百分點。

據保發中心公告，計提俄羅斯公債風險係數，是扣除信用風險損失後，從零調升到0.14個百分點，若持有100億元俄羅斯公債，得增提0.14億元風險資本，將吃掉壽險業RBC（資本適足率）。

據金管會初估，依七家壽險業持公債部位高低，有的對RBC毫無影響，最多則僅會吃掉2%RBC。

金管會公布最新壽險業持有俄羅斯債券部位。到5月底止，七家壽險業持俄債部位是1,357億元、年增95億元，已提列預期信用損失210億元，提列損失比率約15.4%。金管會說，年增95億元是因匯率變動所致。

據了解，這七家壽險業是新光、南山、國泰、富邦、凱基（前中壽）、台壽和三商美邦，持債部位最大是新壽約300億元左右，南山與國壽則近200億元。全球人壽則因持俄羅斯公司債，已全部處分。

保險局副局長林志憲說，俄羅斯表態可用盧布給付公債利息，但受限俄羅斯集保機構遭歐盟制裁，使海外投資人接受俄方付款或以外幣結算途徑依舊受阻。

他說，從2022年5月25日起至今，壽險業持有俄羅斯公債均未收到利息，但其餘債券仍有收息。

壽險業是依照IFRS 9（國際財務報導準則第9號公報）評估預期信用損失，金管會不會特別要求業者一定得增提損失，仍由各業者依未來俄債收息、現金流量給付的情形做評估。

俄羅斯 公債 壽險業

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