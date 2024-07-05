二國銀押美將降息1碼
富邦金控（2881）與渣打銀行昨（4）日同押，美國聯準會年底前可能只降息1碼（25個基點），示警下半年留意全球企業何時開始加速回補存貨、美國聯準會維持「Higher for Longer」的貨幣政策多久、地緣政治緊張情勢，以及美國總統選情發展。中信銀則估美降息1到2碼。
渣打國際商業銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪則直言，今年最壞的劇本是美國聯準會（Fed）太晚啟動降息，20%機率發生美國經濟硬著陸，「如果推遲到美大選過後，風險就會上升」。
富邦金控首席經濟學家羅瑋認為，美國聯準會很高機率會在9月降息，若條件成熟，12月還有機會再降1碼。此外，今年下半年隨著聯準會降息可能性升溫，加上市場對美國總統大選有所反應，可能會促使美元逐漸偏弱，包含新台幣在內的新興市場貨幣承受的貶值壓力也將隨之減輕。
劉家豪則估，美下半年降息1碼，美國10年期公債殖利率未來3個月內將維持在4.25%至4.5%，未來12個月則緩步下行至4%至4.25%，屆時美國經濟軟著陸的機率為55%，不著陸的可能性為25%，經濟硬著陸的機率僅20%。
中信銀則認為，美將在第3季採取預防性降息，以避免經濟硬著陸，降息幅度將從7碼大幅縮減至1到2碼，全球下半年流動性延續寬鬆。
羅瑋示警，對全球經濟與金融市場仍需保留一定程度的戒心，認為在人工智慧浪潮加持下，包括台灣、美國、荷蘭、日本等國的經濟成長與股市均明顯受惠。
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