央行年底前不會動利率

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳美君／綜合報導

台灣央行接連意外提高利率，導致利率交換（IRS）市場的利率居高不下，不過，愈來愈多交易者認為，市場對升息風險已押注過度。惟隨著聯準會下半年降息機率升溫，市場研判，今年底前，我國貼放利率都會按兵不動。

彭博資訊報導，自從央行6月宣布調高存款準備率之後，用來衡量利率預期的1年期和2年期IRS 便一直盤旋高點。台灣為抑制壓力，3月也意外升息。

目前IRS利率反映未來一年大約升息三次、每次各半碼（12.5個基點）。不過，不少市場人士認為利率可能已見頂，建議改站在利率收取方的交易，以便在利率下降時獲利。

Robeco集團亞洲主權策略師麥克尼寇拉斯表示，「儘管（利率）曲線已經趨陡，但短期內，利率要進一步上行的空間似乎有限」，相較於歷史走勢，市場目前對貨幣緊縮的定價程度可說有些「過度」，「這當中可能蘊藏收取前端利率的交易機會」。

美國銀行在上周一份報告中也說，台灣IRS的陡峭程度恐無以為繼，並建議繼續站在收取方。

彭博策略師指出，「目前IRS定價比6月央行會議前的水平高出約20個基點，這顯然太多了。」無論如何衡量，現在收取利率都是不錯的選擇。他說，基於其他地區央行都在準備降息，「放眼亞洲，今年台灣IRS市場的變化肯定最精采」。

美國 聯準會 風險

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