國壽上半年發債440億元

台債市場躍出大黑馬。根據櫃買中心統計，今年上半年，國泰人壽大舉發行新台幣次順位債券440億元，擠掉台灣電力公司、僅次於台灣中油，奪得上半年的發債亞軍。

不只如此，富邦人壽上半年也發行250億元的次債，同步擠入前五大。

資深債券商主管說，公司債發行前五大機構裡有兩家為壽險公司，為過去相當罕見的情況。

櫃買中心資料顯示，今年上半年，國內公司債發行前五大機構，依序為台灣中油、國泰人壽、台灣電力、台積電與富邦人壽。

受到保險業將於2026年接軌ICS新制影響，國內壽險業積極發債籌資，資深債券交易員說，公司債前五大發行公司裡出現兩家壽險業實屬罕見，且此一趨勢還可能持續在下半年上演。

櫃買中心統計，今年上半年，國內企業合計發行3,213.1億元的公司債，與去年大致相當；其中，光是台灣中油一家就發債476億元，奪下「發債王」寶座。

壽險龍頭國泰人壽今年上半年發行440億元的新台幣次順位債券，以黑馬之姿超車台灣電力、拿下發債亞軍；往年的發債大戶台電，今年上半年累計發債387億元，屈居中油與國壽之後、僅排名第三。

近年來積極發債的「護國神山」台積電，上半年總共發行343億元的公司債，名列第四大；大型壽險業者富邦人壽，上半年發債規模達250億元，擠入第五。

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