今年發債規模挑戰新高 富邦加碼500億 歷年最多
保險業將於2026年接軌ICS 2.0，壽險發債籌資熱滾滾。富邦人壽昨（4）日宣布加碼發債500億元，創歷年最大，加計今年上半年發行的250億元次債，累計發債規模達750億元；今年包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽與三商美邦，合計發債金額為2,080億元，刷新歷史新高紀錄。
富邦人壽昨日表示，本次發債主要是為強化本公司資本結構及資本適足率，強化接軌國際制度ICS的自有資本提升；富邦人壽在今年上半年已成功發行250億元次債，截至目前為止，不包含本次規劃發行的500億元次債，累計已發行的次債總額為1,050億元。
壽險龍頭國泰人壽今年已發行500億元次債，另外透過新加坡設立的SPV（特殊目的公司）於海外發債籌資，10年期6億美元次債順利定價。對於是否有意跟進國泰人壽、在海外申設SPV籌資，富邦人壽昨日回應，目前仍將以發行台幣債券為優先考量，是否發行海外債將持續評估。
為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，今年以來，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦人壽等六大壽險合計通過2,080億元的發債額度，締造歷史新高紀錄。
根據各家壽險公司目前公告的發債額度，國泰人壽今年擬在台發債500億元、海外籌資300億元，合計800億元；富邦人壽則是兩度在國內發債，金額分別為250億元與500億元，合計750億元。南山人壽先前通過300億元的發債額度，並跟進國泰人壽腳步，決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，將於海外發債籌資。
此外，包括凱基人壽、新壽與三商美邦先前也通過發債額度，金額分別為100億元、80億元與50億元。
▪ 錢太多房價擋不住？估價師：政府真想做 四招「關水龍頭」秒見效
▪ 新北豪宅開價4988萬排人龍！大媽喊「出現金」 網友見地點：可能再漲
▪ 最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局
▪ 都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下
▪ 不動產放款「開後門」被盯上 針對範圍和定義提檢討方案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言