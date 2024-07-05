今年發債規模挑戰新高 富邦加碼500億 歷年最多

保險業將於2026年接軌ICS 2.0，壽險發債籌資熱滾滾。富邦人壽昨（4）日宣布加碼發債500億元，創歷年最大，加計今年上半年發行的250億元次債，累計發債規模達750億元；今年包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽與三商美邦，合計發債金額為2,080億元，刷新歷史新高紀錄。

富邦人壽昨日表示，本次發債主要是為強化本公司資本結構及資本適足率，強化接軌國際制度ICS的自有資本提升；富邦人壽在今年上半年已成功發行250億元次債，截至目前為止，不包含本次規劃發行的500億元次債，累計已發行的次債總額為1,050億元。

壽險業今年發債籌資概況

壽險龍頭國泰人壽今年已發行500億元次債，另外透過新加坡設立的SPV（特殊目的公司）於海外發債籌資，10年期6億美元次債順利定價。對於是否有意跟進國泰人壽、在海外申設SPV籌資，富邦人壽昨日回應，目前仍將以發行台幣債券為優先考量，是否發行海外債將持續評估。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，今年以來，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦人壽等六大壽險合計通過2,080億元的發債額度，締造歷史新高紀錄。

根據各家壽險公司目前公告的發債額度，國泰人壽今年擬在台發債500億元、海外籌資300億元，合計800億元；富邦人壽則是兩度在國內發債，金額分別為250億元與500億元，合計750億元。南山人壽先前通過300億元的發債額度，並跟進國泰人壽腳步，決議擬於新加坡設立100%持有的子公司Nanshan Life Pte. Ltd.，將於海外發債籌資。

此外，包括凱基人壽、新壽與三商美邦先前也通過發債額度，金額分別為100億元、80億元與50億元。

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