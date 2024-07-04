台壽長照醫療保險需求調查／照護高齡者 催生專責機構

台灣2025年將進入超高齡社會，高齡者長照需求高達約14到16％，不過卻有過半以上的人，對於長照費用，毫無準備，甚至尚未規劃，成為社會隱憂。

經濟日報攜手台灣人壽進行「2024國民長照醫療暨保險需求調查」，發現當受訪者本人無長照需求時，高達56.1%的人，對長照費用毫無準備，尚無家人有長照經驗的民眾，甚至高達70.4%尚未準備。

調查發現，有9.5%受訪者表示本人已有長照需求的經驗，90.5%還沒有。本人尚無長照經驗需求者中有43.9%已開始準備自己未來的長照費用，56.1%尚無準備。從25至35歲的27%，一路上升至56至65歲的64.7%。而在家人的長照需求經驗與準備方面，35.4%受訪者表示已有家人有長照需求的經驗，64.6%還沒有。尚無家人有長照經驗需求者，有29.6%表示已開始準備家人未來可能發生的長照費用，卻有高達70.4%還未準備。

老人福利聯盟秘書長張淑卿指出，據統計，高齡者長照需求高達約14到16％，65歲盛行率達8％，85歲以上更高達25％。

此次調查中，發現民眾對於每月長照費用，認為金額在2萬至3萬占34%，長照年限部分，多認為需要十年至12年占31%最高。若以民眾認為要2.5萬元、為期十年計算，長照費用至少要準備300萬元。

民眾對長照每月費用估計

張淑卿表示，實務上最便宜的住宿機構，每月需3萬到3.5萬，如果需要兩人房，單月更可能超過5、6萬。以中間值每月4.5萬元估算，八年要花432萬元。

張淑卿建議，行政院應該針對高齡者，立下專門機構處理，不同議題牽涉不同部會，應以一個整合型單位，獨立行政機關處理。

台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎表示，根據衛福部2024年第1季統計，發現有52.3%身心障礙者，皆是未滿65歲的民眾，因此等到需要時才來規劃，往往錯過黃金規劃期。

廖俊禎建議規劃長照險應掌握三大關鍵，包括一、愈年輕愈便宜，指保費支出；二、照護需求愈晚發生愈貴，主因為物價、工資上漲；三、看護愈晚請愈難請，少子化及缺工，可能有錢也請不到。