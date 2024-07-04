台壽長照醫療保險需求調查／三類保單 建構完善保障

國人平均餘命愈來愈長，不健康餘命更長達八年，長照保單如何規劃？台灣人壽通路營運總處總處長廖俊禎建議，一般民眾若想為自己規劃第一張長照保單，可以考慮傳統長照險，是「依狀態」來認定理賠，並沒有要符合特定傷病才能啟動保障。

至於後續規劃，廖俊禎表示，假設家族有阿茲海默症、帕金森氏症以及腦血管疾病等遺傳病史者，建議民眾可額外規劃「依疾病」認定的「類長照險」，針對特定遺傳病史加強保障。

廖俊禎指出，長照保單可分為三大類，依狀態、依疾病和依失能，通常會有不同理賠條件。也有保險公司推出綜合型長照險，一次包含長照險以及類長照險保障範圍，一張保單雙重保障。

第一種，傳統長照險，也就是依照狀態，如果吃飯、走路和洗澡都無法自理的時候，常見以巴氏量表來衡量生活自理能力，六項包括食、衣、行、移動、洗澡和如廁中，是否存在三項以上障礙等，或是以失智量表評分是否大於等於二分以上，中度以上失智者，來認定認知功能障礙。

第二種，若不幸發生阿茲海默症、也是常見失智症的一種，達重度以上失智，有明確疾病發生，就接近類長照險的保障範圍。

第三種只看失能程度，舉例若口腔癌症造成僅能攝取流質食物，可能就符合失能扶助險的理賠範圍，這就是依失能來理賠。廖俊禎指出，因疾病或意外造成，符合保單條款約定的失能程度，依失能程度可以分為一到11級失能，常見若不幸發生一至六級失能即可啟動每月或每年給付的分期保險金。

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