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台壽長照醫療保險需求調查／永續資源 速推社會保險

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

台灣2025年將進入超高齡社會，只靠政府的長照2.0能否滿足需求，恐怕是個大問號。東吳大學教授詹芳書呼籲，目前以社會救助為主的長照2.0制度，逐漸調整為保險制度，再輔以商業長照險，才能讓長照資源永續，降低日後長照系統的失靈風險。

詹芳書指出，台灣若進入超高齡社會，三分之一的老人結構僅約50％的勞動力，不足以支持社會救助系統，他建議應推動政府主辦的長期照護保險，以社會保險制度促使國人了解有長照需求，再輔以商業長照險提高保障範圍、擴展保障需求，甚至打造外溢保單，或搭配稅收抵減，才能提高國人購買長照險誘因。

詹芳書認為，先擴大長照保險池塘，「愈多人參加，普及率愈高」，保費才能下降，且制度要盡快上路，在全國老人比率尚未擴大之前，提早存、擴大水庫，否則未來當每個人都用得到的時候，可能會形成系統問題。

詹芳書以三大理由建議推動政府主辦長照險。第一，保險參與的強制性與保障普及性；第二，成本分攤；第三，整合資源，政府可以更有效地整合醫療和社會照護資源，提供更全面和連續性的服務。

另外，目前市場雖然有商業長照險，但據金管會統計，截至2023年6月底，長照險投保率僅有4.32%，詹芳書認為，投保率偏低有幾個原因，包括民眾對商業長照險保障認知不足、因保障無法立即使用，購買意願低、國人長壽風險持續上升，加上參保人數有限，保險公司必須拉高保費以反映承保風險惡化趨勢，導致長照險保費相較物價水準偏高。

保費 長照

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