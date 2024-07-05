三利多加持！熱錢湧入 台幣勁揚1.52角、收32.48元

美國聯準會降息預期發酵，加上台積電（2330）股價漲破千元、台股續創新高三利多加持下，熱錢大舉匯入逾6億美元，新台幣匯率終場強升1.52角，升破32.5元關卡，收在32.48元，終止連三貶並為近一周新高，單日升值金額為今年5月中旬以來的一個半月最大，成交量為13.72億美元。

中央銀行統計顯示，美元指數昨天下挫0.38%，主要非美貨幣清一色對美元升值，其中台灣主要貿易對手國貨幣韓元升值0.56%、為「最強亞幣」，新台幣匯率升幅0.47%，領先日圓匯率升幅0.31%、星元匯率升幅0.3%，以及人民幣匯率升幅0.04%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管指出，新台幣匯率大舉反彈，主要是美國最新發布的就業報告較市場預期差，激發市場對聯準會提前降息預期，消息出爐後美元指數下挫，美股與台股大受激勵。

台積電股價昨天漲破千元，寫下歷史新紀錄，帶動台股指數終場大漲350點，收在23,522點，締造新猷，匯銀主管說，熱錢昨天大舉匯入逾6億美元，激勵新台幣匯率強升1.52角。

不過，昨天匯市成交量僅13.72億美元，未見明顯放大，顯示市場追價意願不高。

匯銀主管分析，匯市未見成交巨量，新台幣匯率卻強勁升值逾1.5角，主要是市場力道較為傾斜，熱錢與出口商都站在拋匯方，美元承接力道有限，央行也未大舉進場阻升；展望後市，匯銀主管預估，新台幣匯率短期內將位於32.2元至32.8元區間波動。

國銀交易室主管指出，新台幣匯率本周在熱錢撤出下，一度上演連三貶、最低貶至32.632元戲碼，隨著台股創高、熱錢反手匯入，新台幣匯率重回32.5元之上，未來美聯準會降息時程、熱錢動向與主要亞幣強弱，仍是牽動新台幣匯率走勢的關鍵變數。