台中銀最新人事！董益源回鍋升任總經理 從基層做起、熟悉企業文化
台中銀行（2812）4日召開董事會，由現任台中銀租賃董事長董益源，回鍋銀行升任總經理。董益源也將是繼日前退休的原任總經理賈德威之後，又一位自台中銀基層做起的內升總經理。
至於董益源回鍋銀行母公司後，其台中銀租賃董事長遺缺誰來接？據悉，目前以台中銀租賃現任董事、曾任台中銀副總經理的劉國俊接替的機會較大。台中銀將再行研擬後，待台中銀租賃召開董事會後定案。
董益源與賈德威都是自台中銀基層做起的經理人，2016年董益源獲拔擢出任台中銀債管、營業等單位的督導副總經理，歷練各業務部門、實戰經驗豐富。去年2月因時任台中銀租賃董事長的彰銀前總經理林維樑急病去世，台中銀緊急調派董益源轉專任租賃子公司董事長，離開台中銀。
相隔一年多後，由於賈德威7月起退休生效，近日來台中銀董事會與經營高層在經過多方篩選評估後，基於董益源自台中銀基層做起，熟稔台中銀企業文化，並且業務歷練完整、經驗豐富，加上內升總經理對激勵台中銀員工士氣具有加分效果，因此在多重考量下，內升董益源出任台中銀新任總經理，相關人事將報金管會審核核准正式生效。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 錢太多房價擋不住？估價師：政府真想做 四招「關水龍頭」秒見效
▪ 新北豪宅開價4988萬排人龍！大媽喊「出現金」 網友見地點：可能再漲
▪ 最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局
▪ 都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下
▪ 不動產放款「開後門」被盯上 針對範圍和定義提檢討方案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言