台中銀最新人事！董益源回鍋升任總經理 從基層做起、熟悉企業文化

台中銀行（2812）4日召開董事會，由現任台中銀租賃董事長董益源，回鍋銀行升任總經理。董益源也將是繼日前退休的原任總經理賈德威之後，又一位自台中銀基層做起的內升總經理。

至於董益源回鍋銀行母公司後，其台中銀租賃董事長遺缺誰來接？據悉，目前以台中銀租賃現任董事、曾任台中銀副總經理的劉國俊接替的機會較大。台中銀將再行研擬後，待台中銀租賃召開董事會後定案。

董益源與賈德威都是自台中銀基層做起的經理人，2016年董益源獲拔擢出任台中銀債管、營業等單位的督導副總經理，歷練各業務部門、實戰經驗豐富。去年2月因時任台中銀租賃董事長的彰銀前總經理林維樑急病去世，台中銀緊急調派董益源轉專任租賃子公司董事長，離開台中銀。

相隔一年多後，由於賈德威7月起退休生效，近日來台中銀董事會與經營高層在經過多方篩選評估後，基於董益源自台中銀基層做起，熟稔台中銀企業文化，並且業務歷練完整、經驗豐富，加上內升總經理對激勵台中銀員工士氣具有加分效果，因此在多重考量下，內升董益源出任台中銀新任總經理，相關人事將報金管會審核核准正式生效。

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