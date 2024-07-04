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公司沒賺卻替董事加薪？金管會三路並進 緊盯肥貓董事

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會在2023年修法，新增擴大上市櫃公司強制揭露「個別」董監事酬金的條件，預計2024年申報2023年時就適用。隨上市櫃公司6月底股東會結束，估2024年報自願及強制揭露者，將有七成上市櫃公司，比2023年58%提升很多。圖／本報系資料照片
金管會在2023年修法，新增擴大上市櫃公司強制揭露「個別」董監事酬金的條件，預計2024年申報2023年時就適用。隨上市櫃公司6月底股東會結束，估2024年報自願及強制揭露者，將有七成上市櫃公司，比2023年58%提升很多。圖／本報系資料照片

金管會三路並進，緊盯上市櫃公司肥貓董事，一、強化監督公司發放董監酬金合理性，又以緊盯公司獲利衰退、但董監酬金增加者，二、擴大強制揭露「個別」董監酬金條件範圍，2024年起年報適用，三、員工和董監事酬金合理性列抽核指標。

金管會在2023年修法，新增擴大上市櫃公司強制揭露「個別」董監事酬金的條件，預計2024年申報2023年時就適用。隨上市櫃公司6月底股東會結束，估2024年報自願及強制揭露者，將有七成上市櫃公司，比2023年58%提升很多。

證期局主秘尚光琪說，也因修法擴大了強制揭露個別董監事酬金的條件後，依此也增加了抽核標準，藉此強化監督機制。

一、強化監督公司發放董監事酬金合理性，其中緊盯獲利衰退但董監酬金卻增加達一定比例者，將列證交所和櫃買內控受查對象，並要求公司得在股東會說明合理性，及投保中心也會以股東身分列席做了解。

據統計，投保中心以股東身分列席，了解公司董監事酬金，每年約10~20家。證期局主秘尚光琪說，希望藉此了解過程，可讓公司正視並說明該議題。

二、擴大強制揭露個別董監事酬金的範圍。金管會是在2023年修改法規，要求1.公司賺錢但基層員工卻沒加薪者，2.獲利衰退但董事卻加薪者，3.公司治理評鑑排名落在最後段35%者，得在2024年起申報年報就適用。

依現行規定，只要符合六大條件，就需強制上市櫃公司揭露個別董事、監察人酬金，而非是採取級距式揭露。

若以2023年申報2022年報上，已有724家強制揭露；預期新制上路後，2024年強制揭露的家數會再增加，金管會粗估，若再加上自願申報者，估有七成上市櫃公司都會揭露個別董事酬金。

三、員工與董監事酬金合理性。證交所及櫃買中心已將員工與董監酬金合理性列為年報及永續報告書的抽核指標，並強化年報與永續報告書相關資訊揭露。

尚光琪說，金管會將持續督促公司揭露薪酬相關資訊，透過市場監督機制及推動相關誘因措施，促進員工薪酬、公司獲利、及董監酬金三者間合理性，藉以鼓勵獲利公司可同步帶動員工薪資成長。

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