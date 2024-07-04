「日圓貶值」日系商品有望降價？無印良品、優衣庫這樣說
近期日圓兌美元貶值逼近162大關，消費者關心日系商品是否會調降價格讓利給消費者，無印良品表示，暫不考慮調整產品價格，產品降價通常是綜合考量；台灣優衣庫表示，在生產成本計價上是以美元作為標準，不針對單一因素降價產品；大創則表示，對商品價格問題不予回應。
無印良品表示，暫不考慮調整產品價格，過往也未因匯率因素而降價，主要是產品降價通常是綜合考量，無法歸因於單一因素，但公司會依據年度行銷檔期，如良品週間及生日慶等，以及不同時期的商品推薦做活動，作市場策略的彈性調整。
台灣優衣庫並未針對日圓貶值有調降商品價格的計畫，台灣優衣庫表示，調降價格不能歸結於單一因素，公司目前定位為全球性品牌，在生產成本計價上是以美元作為標準，過去在面對日圓貶值時也並未因此對價格做出任何調整。
另外，關於是否會因為日圓貶值而推出更多促銷活動，台灣優衣庫指出，在規劃上需要考量多種因素，主要會針對當地顧客需求而推出不同類型的檔期活動，不會因日圓貶值此單一因素去推出活動，下半年還是會陸續推出優惠活動。
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