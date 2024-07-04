股匯雙漲 台股刷新高、新台幣強升1.52角收32.48元
美國最新經濟數據強化降息預期，加上台積電千金達陣的喜訊，台灣今天激情上演股匯雙漲戲碼，台股收盤再創歷史新高，新台幣匯率同步上攻，收盤收32.48元，強升1.52角，升幅高達0.47%。
美國3日公布有「小非農」之稱的ADP就業報告，結果遠低於預期，意味勞動需求降溫，增強市場對於聯準會（Fed）降息的期待，美元應聲下挫，美股主要指數多收紅。
美股延續漲勢，台股不甘示弱，台積電營運前景樂觀，吸引市場資金搶進，股價突破1000元大關，帶動大盤終場上揚350.1點，收在23522.53點，創下歷史新高。
外在情勢一片大好，新台幣匯率在美元走弱、台股創高、熱錢湧入等利多助攻下，終於迎來順風，一早以32.57元開出後，匯價穩步走高，這週以來的貶值失土收復大半，盤中最高升抵32.46元，終場收在32.48元，終止連3貶。
不過外匯交易員表示，今天兩大外匯市場總成交金額僅13.72億美元，交易體感溫度不高，卻能大漲1.52角，主因是外資、出口商站在同一方，齊力推動新台幣走升，在此同時，投信動作不大，進口商對於目前價位興致缺缺，美元買盤相對空虛，市場偏單向操作之下，便出現量能有限、升幅卻相當強勁的結果。
外匯交易員分析，本週新台幣一度靠向32.7元價位、貶至8年新低，但在央行防守之下，順利將匯價壓回，看來新台幣上方區間的天花板已經成形，至於接下來是否能延續升勢，外資動向是關鍵，因為外資進出規模較大，具有左右新台幣匯價的能量。
不過外匯交易員提醒，有「小非農」之稱的ADP就業數據點燃降息預期，但小非農和即將公布的非農報告走勢不見得一致，仍要留意最新非農數據是否能佐證勞動市場正在降溫的訊號，否則情勢可能又產生變化。
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