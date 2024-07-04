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掌握日本三大投資契機 中國信託投信擬募日本ETF傘型基金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
出中國信託日本ETF傘型基金。資料來源／中國信託投信整理
出中國信託日本ETF傘型基金。資料來源／中國信託投信整理

受惠日本政府政策改革、日圓貶值帶動產業復甦，以及日本半導體產業再起等利多，投資日本再成顯學。中國信託投信2024年下半年重磅推出中國信託日本ETF傘型基金，包含中信日本商社ETF、中信日本半導體ETF，以及中信日經高股息ET，擬定7月30日同步展開募集，為投資人掌握日本三大「高純度、高CP值」商機。

中國信託投信表示，日圓貶值帶動日本製造業及觀光復甦，加上政府歷經30年來大幅調薪、政策改革等因素匯聚，一舉帶動日本經濟走向正向循環，2023年日本GDP更突破近30年新高，也激勵日股突破1989年泡沫經濟前高點。然而相較美股而言，日股當前本益比偏低，顯示股價遭低估，後續仍有上漲空間，為布局良機。

不僅如此，新冠肺炎疫情期間，巴菲特（Warren Buffett）看好日本商社具護城河優勢，持續投資日本商社，今年也繼續加碼；包含高盛、摩根士丹利等外資同樣看好日本表現，而中國信託投信所推出的中信日本商社ETF，正好提供投資人跟隨股神與外資「錢」進日本的機會。

另外，日本政府也積極進行企業改革。東京證券交易所2023年3月第二次要求企業改善公司治理，針對股價淨值比（PB）且ROE較低的企業，要求改善其股價、資本效率2大面向，顯示日本企業將一改過往不配發股利的慣習，並透過買回庫藏股提升自家股價、改善淨值比，中信日經高股息ETF成分為日經225指數中獲利穩健、且預估殖利率前50名的大型股，採季配息機制，投資人可望同步享有股利與資本利得。

美中貿易戰，帶給日本委靡已久的半導體產業難得機遇，政府積極推出各項半導體產業振興政策，更聯手台灣打造強大供應鏈，日前台積電熊本廠落成啟用也帶動周邊經濟繁榮，搭配原已領先全球的半導體設備材料，中國信託投信預估，日本半導體產業將「重磅回歸」，再度成為世界關注焦點，中信日本半導體ETF可讓投資人一手掌握日本半導體全方位題材。

中國信託投信表示，日本「失落的30年」已成過去式，在外資看好、政策作多，以及AI迅速發展帶動日本半導體產業重啟等三大利多加持下，中國信託日本ETF傘型基金提供了純度高的日本投資契機，且公開申購價每股10元，讓小資族也可以輕鬆跟上投資日本的列車，穩健累積資產。

ETF 中信 中國信託 半導體 日本

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