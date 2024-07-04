聽新聞
test
0:00 / 0:00
簡化銀行及外匯券商受理結匯程序 央行宣布新規即日起上路
中央銀行今天發布新聞稿，宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，簡化銀行業與外匯證券商受理結匯的作業程序，新規即日起上路。
中央銀行官員說明，過去銀行業受理客戶結匯申報案件，要查客戶的工商登記，以及做完結匯交易後，需要留存文件，但近年金管會在洗錢防制訂定更完善的規範，央行認為適用同一套標準即可，因此修正應注意事項、簡化作業流程。
央行官員補充，因應開放上櫃ETF雙幣交易業務，衍生代結匯的需求，央行也配合放寬。
央行為了簡化銀行業與外匯證券商受理結匯作業、配合金管會規定修正，以及因應上櫃指數股票型基金（ETF）雙幣交易業務開放，因此修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，自113年7月4日生效。
央行官員認為，新規上路後，不只銀行、證券商可以簡化作業，國內企業辦理相關業務也會更有效率，具有正面效益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 錢太多房價擋不住？估價師：政府真想做 四招「關水龍頭」秒見效
▪ 新北豪宅開價4988萬排人龍！大媽喊「出現金」 網友見地點：可能再漲
▪ 最強打房滿1年創新高遍地開花 專家﹕房價續漲恐成定局
▪ 都更夯！ 關渡百年古厝鑲金 私法人2.8億搶下
▪ 不動產放款「開後門」被盯上 針對範圍和定義提檢討方案
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言