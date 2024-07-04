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簡化銀行及外匯券商受理結匯程序 央行宣布新規即日起上路

中央社／ 台北4日電
中央銀行今天發布新聞稿，宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，簡化銀行業與外匯證券商受理結匯的作業程序，新規即日起上路。圖／本報資料照片
中央銀行今天發布新聞稿，宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，簡化銀行業與外匯證券商受理結匯的作業程序，新規即日起上路。圖／本報資料照片

中央銀行今天發布新聞稿，宣布修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，簡化銀行業與外匯證券商受理結匯的作業程序，新規即日起上路。

中央銀行官員說明，過去銀行業受理客戶結匯申報案件，要查客戶的工商登記，以及做完結匯交易後，需要留存文件，但近年金管會洗錢防制訂定更完善的規範，央行認為適用同一套標準即可，因此修正應注意事項、簡化作業流程。

央行官員補充，因應開放上櫃ETF雙幣交易業務，衍生代結匯的需求，央行也配合放寬。

央行為了簡化銀行業與外匯證券商受理結匯作業、配合金管會規定修正，以及因應上櫃指數股票型基金（ETF）雙幣交易業務開放，因此修正「銀行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」及「外匯證券商輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」，自113年7月4日生效。

央行官員認為，新規上路後，不只銀行、證券商可以簡化作業，國內企業辦理相關業務也會更有效率，具有正面效益。

央行 洗錢防制 證券商 金管會 銀行業

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