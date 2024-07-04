俄烏戰爭遲未歇！壽險業者俄債曝險擴大到1357億 預期信用損失也增

俄烏戰爭不知何時休，也使得國內壽險業者的俄債曝險部位，迄今仍不知該如何處理。根據金管會今日出具的最新統計，由於新台幣匯率變化，已使國內7家壽險公司的俄債部位，從去年5月的1262億，擴大到1357億元等值新台幣，另預期信用損失也從174億擴大至210億元，占保險業可運用資金從0.4%增至0.41%。

保險局說明，俄羅斯公債自111年5月25日之後，壽險業者就沒有收到利息，其餘的公司債等則有收到利息，而之所以收不到公債利息，主要因為受限於集保機構被制裁，使外幣結算途徑受阻。尤其是儘管俄羅斯政府可用盧布付息，但由於擔心遭國際制裁，台灣業者也不敢收。

至於曝險金額的帳面價值變化，保險局說明，一年前的新台幣兌美元匯率30.8，今年是32.4 ，所以曝險和預期信用損失一併增加。

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