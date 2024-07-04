看未來經濟前景 渣打銀行提醒有三隻新黑天鵝：觀察一年內降息幅度

未來一年，全球有哪些黑天鵝？渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪分析，主要有三隻新的黑天鵝，包括1、美國聯準會太晚降息，導致經濟硬著陸；2、美國發生停滯性通膨；3、中國大陸經濟更差。

劉家豪分析，聯準會太晚降息，將導致經濟硬著陸，例如服務業衝擊，他認為有20%機率。此外，若通膨持續上升、經濟下滑，將帶來滯性通膨風險，不過他認為目前機率不高，因為薪資放緩、也沒有原物料通膨，目前仍是需求拉升的通膨，會跟著需求降低下來。

他也分析，中國經經濟比預期更差，也是黑天鵝，不過第二季開始已有多數據明顯落底，雖然房地產仍對民間消費有相當大的影響，以及金融救市對金融業不利，也造成財富縮水，但他認為最壞的時候已過去，只是成長會低迷。

至於若川普當選美國總統，劉家豪分析，可能引發新的中美貿易衝突，也會有信心衝擊，但也會因而有受惠國家，例如流向亞洲、日本，尤其日本的股市。

至於其他如美國總統大選及法國選舉，劉家豪認為，這些並非新的黑天鵝，因為都在先前預期範圍之內。不過，若共和黨執政，美元相對強勁，此時新興市場將受到美元強勁的衝擊，因為資金會被吸引回美國境內。

此外，劉家豪也指出，美國目前利率很高，債務仍在成長過程，但降息又慢，買債券者會縮手，所以標售利率也會持續在高檔，導致將對財政產生壓力，排擠了政府預算。

對於聯準會降息，劉家豪也預期，降息今年底之前可能1碼（0.25個百分點），但不排除會到2碼，真正該觀察的是在未來一年的降息幅度，他認為將高達百點。而在降息啟動方面，劉家豪認為，若經濟數據周五公布的結果持續放緩，連服務業數據都開始轉壞，就會讓聯準會提前採取行動，或是行動幅度擴大，且以9月開始升息機率較高。

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