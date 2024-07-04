中信銀升級個人信託 定期存款若將到期訊息提醒

臺灣即將邁入超高齡社會，越來越多樂齡族選擇安養信託成為退休理財選項，中國信託商業銀行積極推動信託業務發展，致力提供客戶便捷、貼心的金融服務，為優化個人信託客戶數位服務體驗，推出專屬「數位通知」、「數位申請」創新功能。此外，配合中華民國信託業商業同業公會舉辦「信託來幫忙—護財產、防詐騙、顧安養」宣導，自今年5月起陸續舉辦近20場活動，幫助樂齡族建立財務安全與風險防範意識，進一步瞭解安養信託的重要性。

中國信託銀行表示，安養信託如同存放老本的保險箱，民眾於健康狀況良好時開立信託帳戶，將財產放置銀行保管帳戶，藉由信託契約，定期或分次將財產轉移給受益人。樂齡族群醫療照護、財產保障的需求漸增，也有越來越多的樂齡族群接受數位金融服務，中信銀行秉持以客戶需求為核心，特別推出「數位通知」、「數位申請」創新功能。

當中信銀行客戶簽署信託契約專屬帳號開立完成或存入信託財產，皆將電子郵件或簡訊通知，信託財產中的定期存款若即將到期，則將以訊息提醒，客戶可即時掌握信託資金狀況再行運用。此外，若委託人已於信託契約約定各項費用給付，例如安養機構、醫療或教育費用等單據，除郵寄或傳真回傳外，可利用中信銀行網路銀行、中國信託行動銀行APP或中國信託LINE官方帳號「理財服務專區」上傳文件，免除親赴分行辦理，享受更便捷的金融服務，提升數位化信託體驗。

另一方面，根據內政部警政署統計資料顯示，2023年65歲以上被詐騙人數多達5,331人，中信銀行發揮金融影響力，今年5月起於北中南各地舉辦信託觀念教育宣導，由中信銀行同仁擔任講師，深入鄰里介紹安養信託優點。安養信託可提供設定信託監察人選項，由親友或社福機構擔任，透過信託財產動支權限的設計與審核，確保資金安全使用，防止詐騙風險，中信銀行期盼以實際行動幫助民眾守護財產，享受退休無虞生活。

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