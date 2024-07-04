壽險「發債一哥」！富邦人壽擬再發債500億元 今年累計上看750億元

國內壽險再爆發債盛況，富邦金控（2881）4日代子公司富邦人壽於證交所發布重大訊息，擬以公開募集方式發行10年期以上累積次順位公司債金額500億元，富邦人壽在今年上半年已成功發行250億元次債，下半年再加碼發行500億元，全年發債規模高達750億元、締造新猷，暫居今年壽險發債王寶座。

櫃買中心資料顯示，富邦人壽上半年發行250億元次債，其中10年期次債利率為3.7%，發行金額148.8億元；15年期利率3.85%，發行金額為101.2億元。富邦人壽今天再度通過500億元的發債額度，得依實際狀況需求一次或分次於董事會通過後一年內向主管機關提出申請並發行。

富邦人壽指出，發債目的為充實營運資金、強化財務結構及提升資本適足率。

保險業將在2026年接軌IFRS17和台版ICS，為順暢接軌，近年來大型壽險公司持續發債籌資。

壽險龍頭國泰人壽今年初決議，將發行10年期以上累積次順位普通公司債，上限高達500億元，創國壽有史以來最大發債籌資紀錄。

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