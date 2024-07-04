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新台幣強升1.52角 收32.48元

中央社／ 台北4日電
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.48元，強升1.52角，成交金額10.25億美元。示意圖。（路透）
台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.48元，強升1.52角，成交金額10.25億美元。示意圖。（路透）

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.48元，強升1.52角，成交金額10.25億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.57元，最高32.46元、最低32.602元。

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