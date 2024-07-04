國泰人壽「步步攻億走」號召10企業健康齊步走 27.3萬人走出720億步

國泰人壽年度公益盛事「步步攻億走」日前圓滿落幕，活動期間由27.3萬人響應，共累積720億步，今年更首度邀請國泰地產集團，並號召合作的團險企業客戶參與，包括華新科技、奧璐佳瑙、晉泰科技等10家企業共襄盛舉，帶領全民健康齊步走。

從2022年首屆舉辦至今，步步攻億走持續以「氣候」、「健康」、「培力」三大議題為核心，結合公益與走路，成功喚醒大眾對健康和環境永續的關注。在過去2年，國壽已為澎湖花嶼國小、屏東瑪家鄉部落、花東地區多所國小足球隊，傾注累計1,270萬元的資金，以實際行動挺偏鄉永續發展。

本屆步步攻億走活動，國泰人壽秉持關懷社會與環境永續的理念，整體活動響應聯合國「永續發展目標」(Sustainable Development Goals, SDGs)SDG3健康福祉的發展，並承諾當全體用戶達600億步，即投入700萬元支持兩項偏鄉社區發展。

第一項公益計畫是與屏東格園社會企業合作，在溫室園區建置綠電設施，將收益用於復育瀕危植物，同時推廣生態教育，除符合SDG7潔淨能源、 SDG13氣候行動、SDG15保護陸域生態等目標，也因應國際自然相關財務揭露(TNFD)趨勢關注生物多樣性議題，推動瀕危植物復育計畫；其次，則聯手國立台灣海洋大學USR(University Social Responsibility，大學社會責任)團隊，攜手推動貢寮地方創生計劃，解決偏鄉交通不便問題，促進當地觀光旅遊與農特產品發展，同時貼近SDG8、SDG11內涵，支持在地就業及經濟，推動永續城鄉發展。

今年步步攻億走更將參與對象擴及公司行號，由企業邀員工使用「FitBack健康吧」企業版，透過便捷的客製化健康促進活動管理工具，與企業一起推動職場健康及員工健康促進。本屆活動除獲國泰集團員工熱烈響應，也成功號召知名企業加入，包括昕力資訊、冠昇木器、柏騰科技、晉泰科技、泰宇網通、梭特科技、智晶光電、華新科技、奧璐佳瑙、鑫創科技(依筆劃順序排序)，與國壽共同倡議「綠色能源」及「偏鄉發展」。

延續步步攻億走的活動熱度，邀請民眾持續關注自身體態健康，即日起至9月30日，國泰人壽加碼舉辦「大腹翁小腹婆」活動，鼓勵員工與民眾，繼續保持走路的好習慣。民眾從國泰人壽App加入「FitBack健康吧」健康促進計劃，只要點擊「大腹翁小腹婆」個人任務牌卡，上傳體重即可參加。國泰人壽持續推動民眾關注健康，與永續發展，攜手共創美好未來！

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