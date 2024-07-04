法盛最新調查：X世代盼60歲退休 半數卻在「逃避現實」

第一批X世代的人在2025年將邁入六十歲，許多人開始為考慮退休的問題而感到壓力。法盛投資管理最新調查顯示，近半數(48%)的X世代受訪者悲觀地認為，除非奇蹟出現，否則無法安心退休；有50%的人則試圖避免去想退休的問題。隨著X世代越來越擔心退休金不足，有60%認為他們可能需要工作更久，然而許多人也意識到工作並不能提供保證，有47%的人擔心自己無法在職場待足夠長的時間。

X世代指的是出生於1965年至1980年之間(44-59歲)、介於嬰兒潮世代和千禧世之間的一群。這份報告突顯了X世代對自己退休計劃的期望與現實之間的差距。

當被問及退休目標年齡時，X世代受訪者平均計畫在60歲退休，這比很多全球退休標準還要早，而且他們預期退休生活僅維持20年，也比許多退休人士的實際經歷要短。為了達到退休目標，他們平均每年從年收入中儲蓄17%。然而調查顯示，如果想在累積退休存款中更有優勢，最好的方法是開始分析個人的投資計劃和習慣。

法盛投資管理調查結果顯示，平均而言，X世代對自己的投資持樂觀態度，並且預期長期報酬可達到13%，但是對於風險的錯誤判斷、關於被動投資與債券的認知落差，很可能會打擊他們對於高報酬的期待。

短期愁物價，長期憂債務

目前影響X世代退休思考的兩大關鍵問題是通膨和債務。短期而言，他們正面臨通膨帶來的現實，逾八成(83%)X世代投資人表示，最近的通膨浪潮顯現出物價上漲對他們的退休保障構成多大的威脅。近七成(69%)認為通膨削弱了他們為退休儲蓄的能力，有過半(55%)受訪者表示日常開支提高令他們儲蓄金額下降。

雖然通膨是一種相對短期的現象，但還有另一個影響X世代退休前景的長期隱患，則是公共債務。事實上，超過四分之三的X世代(77%)擔心，公共債務的增加將導致退休福利減少。即使是小幅度的削減也可能產生重大影響，有近六成(58%)受訪者認為，如果缺少退休福利將很難維持生計。

X世代對於債券需要有更深的認識

在這個新經濟環境中，較高的利率對於那些正處於適合配置更多債券部位階段的投資人來說，是一個機遇。然而，法盛的調查數據發現，X世代保留了過多的現金部位，在過去長時間低利率環境影響下，對於債券運作的了解並不足。

當被問及利率和債券時，只有2%的X世代受訪者了解到更高的利率可能導致手中持有的債券價格下跌，而以目前利率所購入新債券的未來收益潛力將更高。因此，近四成(39%)的人表示希望了解不同類型的債券是如何運作的。目前有六成(61%)的人認為投資股票比投資債券更有趣；而自全球金融海嘯結束以來，市場亮眼的收益也支持了此一觀點。

研究結果也顯示，在指數基金方面也需要更多的教育，因為像其他投資人一樣，X世代對被動投資的風險做出了廣泛的假設，而在人生的這個階段，誤解可能會帶來昂貴的代價。

總體而言,六成四(64%)的X世代了解指數基金旨在提供與市場相當的回報,但並非所有人都看到成本的問題,只有五成四(54%)的人認為指數基金更便宜。更有甚者,超過六成(61%)的人認為指數基金風險較低,而三分之二(67%)的人認為它們會在市場下行時保護他們——這種觀點可能具有風險，因為指數基金的回報會上下波動。

自動化平台和數位諮詢應用增加

面對這複雜的情況,五成六(56%)的 X世代表示他們需要專業建議，涵蓋實現廣泛的財務規劃目標(48%)到更具體的退休收入計劃(44%)等各方面。

然而,儘管許多人依賴與傳統理財顧問的關係(36%)，X世代越來越多地將自動化平台納入互動範圍。全球範圍內表示更喜歡數位諮詢而非面對面諮詢的X世代人數，在過去5年顯著增加，從35%增加至49%。

此情況在亞洲尤其明顯，從2019年到2023年，這一比例從41%提高至64%，英國也顯示出對數位諮詢的偏好，從33%上升至53%。唯一的例外是北美，這一比例從33%降至21%。

但這並不代表X世代只依賴數位諮詢。那些會在線上尋求建議的人，往往會結合與傳統理財顧問的意見，且對這些顧問非常信任。當被問及在做財務決策時信任誰，X世代回答「我的顧問」 (91%)和「 我自己」 (91%)的比例一樣多。調查顯示，相比家人(76%)和親密朋友(63%) 他們更傾向信任自己的顧問。

法盛投顧總經理陳家銘(James Chen)表示：「隨著退休年齡靠近，X世代需要開始更具體地討論，如何利用自己積累的資產在退休後帶來可持續的收入。雖然許多這一代的人接受自己可能需要工作到比預期的更晚，但實際上並不容易。畢竟，職涯晚期遭到裁員、為照顧年邁父母或生病的孩子而退出職場、又或是因疾病或失能導致無法繼續工作，都可能會擾亂退休儲蓄計劃。」

「雖然X世代仍面臨著波動的經濟環境，但現在行動還不算太晚。應該把這個新里程碑視為一個機會，用來壓力測試一下自己對於退休資金和支出的假設，並建立一個切實的財務計劃，不僅考慮工作年限後收入如何變化，也要考慮生活開銷可能的變化。」

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