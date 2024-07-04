基富通「萬人退休大調查」：定期定額有效提升退休準備信心度

基富通證券執行的「好好退休準備平台」，近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過六成民眾將「退休準備」做為重要的理財目標，而且平均預期退休金為1,403萬元，顯示國人對於退休準備意識提高，尤其是有參加平台理財專案的人，對於達成退休準備目標的信心度高於一般民眾。

臺灣集中保管結算所暨基富通董事長林丙輝表示，調查結果凸顯「好好退休準備平台」的重要性，也期望尚未開始退休規劃的人，將退休準備的工作放心交棒給基富通，透過定期定額方式按部就班，早日達成理想的樂活退休目標。

●疫後調查：預期退休多準備300萬元

基富通曾在2020年首次進行「萬人退休準備大調查」，隨著疫後經濟環境改變，今年決定再度進行調查，並與《今周刊》合作、委託民調機構波仕特執行，總計發出約1萬5,000份網路問卷，其中，一般民眾回收10,018份有效問卷、基富通客戶回收4,022份。

調查結果顯示，接近六成的民眾認為，「為退休做準備」是重要的理財目標，而且平均預期退休金為1,403萬元，相較於2020年調查的1,111萬元，增加近300萬元，顯示對於退休準備的意識提高，唯獨有信心達成退休金準備目標的回答比例只有35.3%，相較於2020年調查的40%下滑4.7個百分點，預期退休年齡也延後，平均為62.5歲。

●基富通客戶達成退休金目標信心度高

然而，基富通客戶對於達成退休準備金目標的比例達57.7%，不僅高於一般民眾，也較2020年調查結果的52.8%，提升4.9個百分點，信心度呈現逆勢上升。不僅如此，預期退休年齡平均為61.4歲，比一般民眾還要提早，期望退休後能有休閒生活，享受樂活人生。

若分析一般民眾與基富通客戶的差異，發現基富通客戶逾五成已有完整退休規劃且按部就班執行中，遠高於一般民眾的26%；另外，高達82.7%的基富通客戶透過定期定額或定期不定額儲備退休金，同樣遠高於一般民眾的20.5%。

●定期定額、及早規劃是關鍵因素

永續金融與影響力投資學院院長王儷玲表示，「定期定額、長期投資」是最好的退休準備方法，許多民眾期待65歲前就可以退休，但卻很少人開始退休儲蓄，結果平均只有11到15年準備期，無法發揮複利效果。事實上，如果從30到40歲開始每月定期定額5,000到8,000元，平均年化報酬率4到6%的話，65歲退休時可以累積至少600到800萬元退休金。

王儷玲指出，基富通客戶在退休準備上，即展現更加積極的態度，以定期定額紀律理財方式循序漸進累積個人退休金，對於未來更加安心、踏實，達成目標的信心度也較高。細究原因，與過去幾年推動「好享退」、「好好退休」等國人自主退休理財方案有很大的關係。

●兩大退休專案引導10萬民眾參與

林丙輝表示，「好享退」與「好好退休」兩大專案累計已引導約10萬名國人自主儲備退休金，而持續開放中的「好好退休」更是民間最大的退休自選理財方案，開辦以來始終堅持不以商業營利為目的，藉由專家嚴選把關、終身0手續費、低經理費機制，提供適合長期理財的基金，希望透過業者共同讓利減輕國人的理財成本，以喚起更多人重視退休規劃，這也是專案主辦方、業者共同的甜蜜負擔。

對於調查結果中，仍有高達6成的一般民眾尚未開始退休規劃或仍在研究中，林丙輝認為，這是基富通需要再多加努力的地方，要讓更多人受益於好好退休準備平台，一同規劃理想的退休生活，善盡普惠金融的責任。

●58檔專案基金打造長期穩健回報

基富通總經理王浩宇表示，好好退休準備平台由集保結算所、證基會、投信投顧公會、壽險公會共同主辦，由基富通執行，共規劃投資、保險、教育、公益四大專區。投資專區中的退休專案基金，在納入今年度新增的6檔基金後，共有58檔，依風險等級區分為積極型8檔、穩健型21檔、保守型12檔、台灣股票型10檔與目標日期型7檔，而且不乏高股息的人氣基金、熱銷旗艦基金、榮獲三大基金獎的榮耀基金。

就績效表現觀察，儘管2021年推出後，接連遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、全球央行升息等諸多利空洗禮，但經過本波完整的景氣循環考驗後，自2021年10月1日成立以來截至今(2024)年6月底，好好退休專案參加人（排除已停扣）的實際報酬率平均為14.52%，而基金定期定額淨值報酬率平均更達20.16%，印證定期定額分散投資風險的優勢，鼓勵投資人在面對市場震盪時，更要保持耐心、紀律且長期投資，最終將能創造長期穩健的回報。

●「好好變老」四年公益回饋6,300萬元

另外，好好退休準備平台也與17家優質保險公司合作，連結至小額保險、微型保險專門網頁，不僅簡化投保流程，費率也較市面上同類型保險優惠，讓社會上的經濟弱勢族群，都能以「銅板價格」獲得基本的保險保障，擴大社會安全保護傘。

不僅如此，在好好退休準備平台下，集保結算所亦配合規劃「好好變老」公益計畫，捐助以高齡關懷為主的社福機構，累計4年來已捐贈6,300萬元；基富通則每年捐助兒童社福機構，拋磚引玉，照顧弱勢家庭孩童，共同實現「顧老護小」的穩定社會基礎。 2024年「好好退休」專案基金。（基富通證券/提供）

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