碳交所與 CFA Institute 簽署合作備忘錄 共同推動永續金融市場發展

臺灣碳權交易所與CFA Institute於2024年7月4日舉辦合作備忘錄（MoU）簽署記者會。臺灣碳權交易所總經理田建中與CFA Institute全球合作夥伴及客戶關係高增長市場總經理侯翠琴，在合作夥伴台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲及CFA Society Taiwan理事長劉奕成共同見證下，圓滿完成合作備忘錄的簽署儀式。未來雙方及見證的合作夥伴將一起努力，加強ESG投資與氣候變遷風險管理人才的培育，期望能夠拓展永續金融市場，助力企業與臺灣實現淨零。

這次合作特別邀請金融監督管理委員會綜合規劃處處長胡則華蒞臨指導。胡則華致詞時強調，培育永續專業人才是金管會永續金融政策重要的一環，透過國際培力，將永續金融的理念由上而下深植於金融機構的組織與文化，並擴及利害關係人，引導資金投入永續行動，由金融市場帶動實體產業、投資人及消費者重視綠色永續，助力構建更堅韌的綠色生態圈。

侯翠琴表示，創造永續成長是這個時代最大的挑戰之一，市場人才發展和培育將至關重要，CFA協會作為一個全球投資專業人士的機構，很榮幸能夠進一步深化與臺灣碳權交易所的合作，期望可以透過永續金融證照課程的合作，幫助台灣市場更了解國際永續金融與投資領域的專業知識，提升金融人才創造永續成長的能力。

田建中指出，臺灣碳權交易所作為台灣淨零發展的重要推手，肩負淨零教育之政策使命，自成立以來積極與專業機構、大專院校辦理相關研討會及國際標準認證課程等，強化淨零人才基礎建設。這次非常榮幸能夠與全球知名的特許金融分析師專業機構CFA協會合作，結合永續金融與企業影響力協會提供的專業師資團隊，為台灣的金融人才引進Certificate in ESG investing國際證照，建立正確之ESG投資觀念及規範，培育臺灣綠領人才，除使台灣永續金融人才接軌國際標準，亦能有效防止漂綠，擴大綠色影響力。

未來，碳交所將持續努力在淨零發展策略及永續知識普及等面向發揮關鍵作用，串接國際永續金融的資源，加強國際間連結合作，以提升台灣的永續競爭力及國際地位，助力企業與國內金融專業人才迎戰淨零永續時代所帶來的競爭與挑戰，進一步為台灣市場建構更永續堅韌的綠色生態圈。

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