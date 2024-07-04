凱基證券、凱基期貨榮獲公平待客評核前25%
凱基證券、凱基期貨秉持「以客戶為中心」的理念，雙雙榮獲金管會「2024年度公平待客原則評核結果」同業排名前25％成績，凱基期貨更是唯一同時榮獲評核成績前25％及最佳進步獎兩項獎座的期貨商，顯示凱基證券及期貨積極推動公平待客的進步及多項成果，深獲主管機關肯定。
凱基證券致力打造安全友善的金融交易環境，推出多項創新服務備受好評，例如，凱基證券「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司，並導入手語翻譯服務；而為彌平高齡及身心障礙客戶在數位金融方面的落差，提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供簡便、快速的溝通環境，同時推出「AI文字智能客服功能」和「線上客服Web-Call」，方便不同習慣需求的客群使用。
此外，凱基期貨這次「公平待客原則」評核結果不僅為前25%業者，更獲頒「最佳進步獎」，充分彰顯公司重視金融消費者權益及公平待客推動成效，包括對年輕族群的交易額度保護、交易APP取得無障礙認證及官網取得無障礙標章2.1以改善數位落差、集團積極投入資源強化行情備援、交易系統及設備的升級及擴充、以及積極爭取職業安全衛生等多項ISO認證以促進金融友善環境等。
凱基證券、凱基期貨亦積極推動反詐騙宣導，包含凱基證券與警政署刑事警察局攜手合作推出防詐宣導影片，並由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍親自擔任講師，前往警政署刑事警察局分享常見的投資詐騙案例；更於官方網站建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式，不僅將「保護投資人防範詐騙」的精神深植所有同仁DNA，同時提醒投資人留意詐騙手法資訊。
這次評比結果，肯定凱基證券及凱基期貨堅持實踐金融友善服務的精神，重視公平待客的核心價值，並致力提升客戶服務與權益，未來也將持續貫徹「公平同理、待客如己」的精神，不斷強化數位金融創新與應用，為多元族群客戶提供更友善的金融環境、更溫暖的服務。
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