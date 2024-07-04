快訊

才爆偷吃護理師！名醫江坤俊再被控「性騷女營養師」 4字回應澄清

「老人與狗」16歲咪咪胰臟癌離世！化療完散步突癱軟倒腳邊 老人親手埋葬堅強道別

凱基證券、凱基期貨榮獲公平待客評核前25%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券、凱基期貨雙雙榮獲「2024年度公平待客原則評核結果」同業排名前25％成績。(凱基證券/提供)
凱基證券、凱基期貨雙雙榮獲「2024年度公平待客原則評核結果」同業排名前25％成績。(凱基證券/提供)

凱基證券、凱基期貨秉持「以客戶為中心」的理念，雙雙榮獲金管會「2024年度公平待客原則評核結果」同業排名前25％成績，凱基期貨更是唯一同時榮獲評核成績前25％及最佳進步獎兩項獎座的期貨商，顯示凱基證券及期貨積極推動公平待客的進步及多項成果，深獲主管機關肯定。

凱基證券致力打造安全友善的金融交易環境，推出多項創新服務備受好評，例如，凱基證券「隨身e策略」APP領先同業增加無障礙使用介面，方便視障朋友查詢股市行情、操作交易；更通過多扶協會「無障礙環境場域」認證，成為台灣首家獲此專業認證的證券公司，並導入手語翻譯服務；而為彌平高齡及身心障礙客戶在數位金融方面的落差，提供免付費「樂齡專線」，為65歲以上的樂齡族提供簡便、快速的溝通環境，同時推出「AI文字智能客服功能」和「線上客服Web-Call」，方便不同習慣需求的客群使用。

此外，凱基期貨這次「公平待客原則」評核結果不僅為前25%業者，更獲頒「最佳進步獎」，充分彰顯公司重視金融消費者權益及公平待客推動成效，包括對年輕族群的交易額度保護、交易APP取得無障礙認證及官網取得無障礙標章2.1以改善數位落差、集團積極投入資源強化行情備援、交易系統及設備的升級及擴充、以及積極爭取職業安全衛生等多項ISO認證以促進金融友善環境等。

凱基證券、凱基期貨亦積極推動反詐騙宣導，包含凱基證券與警政署刑事警察局攜手合作推出防詐宣導影片，並由凱基證券副董事長暨凱基期貨董事長糜以雍親自擔任講師，前往警政署刑事警察局分享常見的投資詐騙案例；更於官方網站建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式，不僅將「保護投資人防範詐騙」的精神深植所有同仁DNA，同時提醒投資人留意詐騙手法資訊。

這次評比結果，肯定凱基證券及凱基期貨堅持實踐金融友善服務的精神，重視公平待客的核心價值，並致力提升客戶服務與權益，未來也將持續貫徹「公平同理、待客如己」的精神，不斷強化數位金融創新與應用，為多元族群客戶提供更友善的金融環境、更溫暖的服務。

凱基證 期貨 詐騙

延伸閱讀

證交所舉辦「證券商資安防護申報專區」及反詐騙宣導說明會

元富證券「線上開戶GO」 四合一開戶再創新高度

凱基股股漲節目揭密下半年行情 「先蹲後跳」規避風險把握投資機會

首家推廣社會責任結構型債券 凱基證券永續投資再升級

相關新聞

基富通「萬人退休大調查」：定期定額有效提升退休準備信心度

基富通證券執行的「好好退休準備平台」，近日針對國人退休準備現況，進行疫後規模最大的「萬人退休大調查」，發現超過六成民眾將...

彭博：IRS因台灣央行意外緊縮頻頻走高 或許已反映過頭

台灣央行接連意外升息，導致利率交換（IRS）市場的利率居高不下，不過，愈來愈多交易者認為，市場對升息風險已押注過度。

元富證券「線上開戶GO」 四合一開戶再創新高度

新光金控旗下元富證券致力數位金融科技發展，繼四月領先同業採票交所最新的軟體C3憑證方式，升級提供分戶帳「約定自動授權扣款...

康和證推二手物品交流 快樂健走活動總步數可環島251圈

康和證券（6016）為推廣落實ESG永續發展，特別舉辦「好康換很大、舊物新循環」二手物品交流與「快樂健走月月抽」兩項活動...

證交所「宅在家學習網」 新增全站內容搜索功能

臺灣證券交易所自2021年推出「瘋存股想入市宅在家學習網」專網以來，每月定期推陳出新網站內容，已累積發布涵蓋上市、交易、...

房市熱不動產放款天條後門要限縮？ 金管會允研議

金管會透過銀行法第72條之2規範銀行不動產放款比率上限，2018年曾發函排除計入用於興建廠房、社宅等放款及其營運週轉金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。