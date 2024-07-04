北富銀擬設東京分行 拚明年下半年開業3年內損平

富邦金旗下台北富邦銀行近日取得金管會核准，將向日本申設東京分行，跟著台積電前進日本。北富銀總經理郭倍廷今天表示，先前拜訪過日本金融廳，後續要看日本審核程序，希望明年下半年可開業，拚3年內損益兩平。

隨台積電赴日設廠，近2年國銀加速插旗日本腳步，金管會2日宣布同意北富銀向日本申設東京分行，為繼合庫後，今年第2家獲金管會同意向日本申設東京分行的銀行。

銀行赴海外設分行要過兩關，首先要取得金管會核准，進而再向當地主管機關遞件申請。郭倍廷今天出席「2024年中場富邦財經趨勢論壇記者會」，他接受媒體採訪表示，先前已拜訪過日本金融廳，後續視日本審核程序，看是否能趕上明年下半年開業。

目前已有8家本國銀行在日本設點，郭倍廷認為「過去幾年先去的銀行不一定比較好」，現在正逢一波半導體供應鏈要赴日設廠，台灣人出現赴日本投資房市熱潮，及日本當地聯貸商機旺盛，正是時機。

郭倍廷說，北富銀和日本3大主要銀行合作密切，當地銀行亦相當歡迎北富銀過去加入日本境內聯貸市場，待東京分行順利開業，3年內有望損益兩平。

除了日本外，北富銀近年積極擴大海外布局，包括2023年取得金管會同意，向澳洲申請將現有雪梨代表人辦事處升格為分行，今年首季再先後取得金管會點頭，將前進印度和韓國，分別申設孟買分行及首爾代表人辦事處。

郭倍廷觀察，現在供應鏈往印度移轉，加上印度當地頂級公司籌資需求旺盛，印度金融無法滿足的額度，都到境外找，因此北富銀在新加坡參與不少此類公司貸款案件。未來將以此為基礎，在印度金融中心孟買設點，繼續拓展在印度的關係。

至於前往韓國申設辦事處，主要考量富邦集團在韓國已有不少投資，包括現代信用卡公司、富邦現代人壽等，郭倍廷說，韓國為大財團架構，富邦集團在當地與現代集團往來深，未來規劃先設立辦事處探詢當地商機，進而評估是否申請升格分行。

不過，他也坦言，過去幾十年台灣還沒有銀行向印度申設分行，雖然印度很歡迎，但仍會有其審查程序及時間，保守估計1年半左右跑不掉，時程預估上，看2026年底能否開業。

北富銀今年5月稅後淨利達新台幣25.3億元，年增逾3成，累計前5月稅後淨利達132.4億元，年增26%，無論單月獲利或累計獲利，雙雙改寫史上同期新高。展望下半年，郭倍廷認為變數仍不少，除了要觀察財管動能能否續旺，法金動能亦較難預期。

他指出，現在各家銀行資源都放在法金放款，導致競價激烈、利率提升有壓力，加上美元續居高檔，原先銀行都靠美元拉大利差，現在不管國內外客戶都盡量少借美元，轉借其他較低利率貨幣，導致銀行在利差提升這塊壓力較大。

商品推薦