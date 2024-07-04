證交所舉辦「證券商資安防護申報專區」及反詐騙宣導說明會

為配合金管會金融資安行動方案2.0規定，推動暨鼓勵證券商導入國際認證、增加資安人員配置數量、取得國際資安證照，臺灣證券交易所於7月3日辦理「證券商資安防護申報專區」宣導說明會，除邀請證券業者的資安主管與資安專責人員參加外，證券櫃檯買中心及券商公會等周邊單位，也派出相關人員與會，現場參與人數超出主辦單位預期，一度擠爆101大樓9樓會議大廳，討論氣氛異常熱烈。

在宣導說明會的第一階段，首先證交所由負責是項業務的券商輔導部，派出券商輔導組熟稔資安查核程序的同仁，詳細介紹建置「證券商資安防護事項申報專區」的來龍去脈，並就相關申報功能的操作，清楚說明申報步驟與相關注意事項，以期未來證交所得以據此追蹤證券業者，就資安分級防護的各類應辦事項，是否逐項具體執行，以及對各項要求落實的程度。另證交所之後更可搭配今年方推出的全新數位化查核系統，執行資安查核盤點作業，既可簡化資料蒐集流程，更可提升查核效率，優化監理機制。

除此之外，這次宣導說明會的第二階段，證交所也特別邀請凱基證券公司，以「反詐騙專區建置及資訊更新機制」為主題，分享該公司打擊詐騙的心得與經驗。據指出，鑒於新型態詐騙猖獗，反詐騙宣導更是刻不容緩，該公司已於其內部的公平待客委員會，成立跨部門防詐小組與快速防詐通報溝通機制，包括將統一通報、辨識、處理等，納入公平待客暨防詐計畫，並建立組織內橫向溝通的管道等。

同時，凱基證券及凱基期貨，均已於官網建立「反詐騙專區」，以圖、文、影片方式，提醒投資人留意詐騙風險及面臨詐騙行為的應變方式。近日更與警政署刑事警察局攜手合作，赴該局分享關於期貨詐騙案例與業者防範詐騙的作為，並分析常見的投資詐騙案例。該公司也積極推動「防詐有你，待客如己」方案，透過各種關懷提問，事先攔阻客戶可能遭遇詐騙的可能。例如該公司高雄七賢分公司，日前即因察覺高齡客戶神情有異，立刻經由主動瞭解原委，而成功攔阻假冒股票抽籤的詐騙行為，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，避免客戶蒙受損失，主動保障客戶權益，此即係該公司內部教育訓練發揮成效，並落實於日常處理客戶事務的案例之一。

為完善我國打詐政策和執法規範，行政院會前於5月間，即通過詐欺犯罪危害防制條例、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法及洗錢防制法等修正草案，即所謂「打詐新四法」。證交所身為證券市場運營者，於投資詐騙猖獗環境下，也配合政府政策，除致力於投資人反詐騙教育宣導外，也同步於官方網站建置內容豐富的反詐騙專區，更結合證券商力量，經與業者溝通後實施具體反詐騙相關強化措施，包含法規修訂、加強宣導、建立反詐騙聯防機制、辦理反詐騙評鑑，及協助業者設置反詐騙專區等，以期充分發揮證券商第一線的職能，攜手業者共同維護證券市場安全，協助投資人對抗詐騙活動，以保障自身權益。

證交所表示，希望證券業者能踴躍參加證券商反詐騙評鑑活動，證交所將針對證券商防詐、反詐表現優異業者，按分級制度予以分組後頒發獎座及獎勵金，並於嗣後辦理之「113年證券經紀商及自營商高階主管業務宣導會」會議及相關工商媒體，予以公開表揚。至於針對證券商官網設置反詐騙專區部分，證券商也可事先提供相關企劃書，向證交所申請，如經審核通過，即可獲得相關補助。

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