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元富證券「線上開戶GO」 四合一開戶再創新高度

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元富證券即日起推出「線上開戶GO」四合一開戶功能。(元富證券/提供)
元富證券即日起推出「線上開戶GO」四合一開戶功能。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券致力數位金融科技發展，繼四月領先同業採票交所最新的軟體C3憑證方式，升級提供分戶帳「約定自動授權扣款帳戶」功能。此次，考量近年投資人多元資產投資需求增加，即日起推出「線上開戶GO」四合一開戶功能，投資人可一次完成證券、期貨、複委託與財富管理等帳戶申請。另下載好富投APP，首次登入送限量5點LINE Points，完成任務抽500元好禮，最高可享8,888元手續費抵用金回饋。

根據券商公會統計，2024年1-4月全市場複委託新增戶數45.6萬戶，4月交易量更達5,831億，較去年同期成長115%，若以商品結構統計，分別為海外股票（47%）、ETF（34%）、債券（15%）、境外結構型商品（3%），顯示國人日益重視多元布局海外市場。元富證券指出，台美股、期貨、基金與債券等產品都有不同的獲利結構，透過適當的資產配置才能夠在市場波動時分散風險、守住獲利。但實際上，過去投資人若想同時布局以上產品，必需分次開立多個交易帳戶，以及重覆填寫個人基本資料、上傳雙證件、反覆的驗證，過程不僅繁雜，耗費時間和精力的過程易使人卻步。

為加速開戶流程與節省投資人時間，元富證券研發推出「線上開戶GO」四合一開戶功能，提升投資人開戶體驗。客戶在線上申請開立證券帳戶時，可依據個人投資需求勾選加開複委託、期貨及財富管理帳戶，一次完成四個交易帳戶申請，大幅減少開立帳戶的時間與不便性，也讓投資人能更即時且全面布局全球市場，配置符合自身需求之投資組合。

即日起，只要至元富證券官方網站，備妥雙證件及銀行存摺，即可使用最新「線上開戶GO」四合一開戶功能。

元富

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