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新台幣開盤升6.2分 為32.57元

中央社／ 台北4日電

台北外匯市場新台幣美元匯率今天以32.57元開盤，升6.2分。

新台幣兌美元開盤交易區間為32.56元至32.57元。

外匯 新台幣 美元匯率

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