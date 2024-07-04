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遠東商銀綠色時尚秀 邀樂齡客戶走伸展台

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
遠東商銀攜手元智大學及知名服裝設計師，邀請樂齡VIP客戶舊衣改造走上綠色時尚伸展台，綻放光彩 。遠東商銀總經理周添財（前排右六）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（前排右五）、元智大學終身教育部主任吳相勳（前排右七）、設計師吳日云（前排右八 ）。圖/遠東商銀提供
遠東商銀攜手元智大學及知名服裝設計師，邀請樂齡VIP客戶舊衣改造走上綠色時尚伸展台，綻放光彩 。遠東商銀總經理周添財（前排右六）、遠東商銀個人金融事業群副總經理張小倩（前排右五）、元智大學終身教育部主任吳相勳（前排右七）、設計師吳日云（前排右八 ）。圖/遠東商銀提供

隨著台灣邁入高齡化社會，為提供遠東商銀VIP客戶差異化服務，讓退休客戶有更多元的發展空間，自2018年起，遠東商銀連續7年攜手元智大學精心規劃「遠銀樂齡理財學苑」。

課程包含「智慧理財」、「生活美學」、「數位科技」、「健康樂活」與「經典智慧」五大學程。

今年有別以往，特別以「環保永續」為主軸，從元智大學終身教育部主任吳相勳的「樂齡ESG課程」講座、旅遊達人馬繼康帶領的「高雄減碳走讀輕旅行」、知名設計師吳日云進行舊衣改造的「樂齡設計工作坊」到由知名藝人梁赫群主持發表成果的「樂齡綠色時尚秀」等一系列的精彩課程，讓遠東商銀南部樂齡VIP們也能學習環境永續精神及展現自我創意。

這次樂齡時尚走秀以「幸福瞬間」為主題，在工作坊中，貴賓們攜帶家中的舊衣布料、舊窗簾、蕾絲等作為素材，輔以婚紗店回收材料紗、配件進行改造，加上刺繡老師傳授的手縫技巧，重新賦予衣物新的生命，同時重溫年輕時裁縫回憶。

走秀現場由10位「遠銀樂齡VIP」化身超級名模，穿上自己特製的服裝，其中最高齡86歲的奶奶也獻出人生第一次走秀，樂齡貴賓們紛紛表示這是自己畢生難忘的獨特體驗，讓他們有機會秀出個人特色與自信，展現最亮眼的自己。

元智 遠東商銀

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