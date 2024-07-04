證交所「宅在家學習網」 新增全站內容搜索功能

臺灣證券交易所自2021年推出「瘋存股想入市宅在家學習網」專網以來，每月定期推陳出新網站內容，已累積發布涵蓋上市、交易、商品、投資叮嚀、市場概述、各類風險等主題，超過110篇生動圖文，影片近30則，及講座、博覽會等活動訊息。為了方便投資人能快速查找所需資訊，證交所特別新增「全站內容搜尋引擎」功能，讓投資人可以在任何一個宅在家學習網頁面，輸入關鍵字，即可輕輕鬆鬆，一網打盡證券學習及風險控管的相關資訊。

證交所自2024年第3季起，以「多元金融商品」為專題，介紹證交所提供的重要金融商品、指數種類及類型、指數編製及ETF相關風險等，讓投資人對臺灣資本市場上市之金融商品有更進一步的認識。

宅在家學習網是學習證券知識及風險控管的最佳工具，內容活潑而多元，且持續不斷定期更新網站內容，7月上線的新內容除新增指數及交易所介紹的文章外，亦邀請投資人於7月25日至28日參與證交所司設攤的亞洲生技大展，一同了解生技產業在臺灣資本市場的發展策略與遠景，歡迎投資人現場交流，另外也破解假投資真詐財四大手法，提醒民眾不要受騙。

未來證交所將持續優化網站，打造符合投資人需求的友善使用介面，並持續提供豐富多元的內容，協助股市投資人宅在家就能學習證券知識、了解交易風險、累積人生財富。即刻前往：「宅在家學習網」

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