遠東銀行綠色時尚秀 邀退休樂齡客戶走秀綻放自信光彩

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
遠東銀行攜手元智大學及知名服裝設計師，邀請樂齡VIP客戶舊衣改造走上綠色時尚伸展臺，綻放光彩。遠東銀總經理周添財(前排右六)、個人金融事業群副總經理張小倩(前排右五)、元智大學終身教育部主任吳相勳(前排右七)、設計師吳日云(前排右八)與樂齡貴賓合影。遠東銀行／提供
遠東銀行攜手元智大學及知名服裝設計師，邀請樂齡VIP客戶舊衣改造走上綠色時尚伸展臺，綻放光彩。遠東銀總經理周添財(前排右六)、個人金融事業群副總經理張小倩(前排右五)、元智大學終身教育部主任吳相勳(前排右七)、設計師吳日云(前排右八)與樂齡貴賓合影。遠東銀行／提供

舞台上，樂齡大哥大姐衣著造型穿搭，走著自信台步，散發出亮麗光彩與笑容；接著，在舞者帶領下展現靈活肢體，充滿青春和活力，這樣融合熱情與時尚的畫面，不是在時裝週，而是遠東銀行（2845）針對樂齡貴賓舉辦的綠色時尚走秀活動。

隨著臺灣邁入高齡化社會，為提供遠東銀行VIP客戶差異化服務，讓退休客戶有更多元的發展空間，自2018年起，遠東銀連續7年攜手元智大學精心規劃「遠銀樂齡理財學苑」，課程包含「智慧理財」、「生活美學」、「數位科技」、「健康樂活」與「經典智慧」五大學程，今年有別以往，特別以「環保永續」為主軸，從元智大學終身教育部主任吳相勳的「樂齡ESG課程」講座、旅遊達人馬繼康帶領的「高雄減碳走讀輕旅行」、知名設計師吳日云進行舊衣改造的「樂齡設計工作坊」到由知名藝人梁赫群主持發表成果的「樂齡綠色時尚秀」等一系列的精彩課程，讓遠東銀南部樂齡VIP們也能學習環境永續精神及展現自我創意。

這次樂齡時尚走秀以「幸福瞬間」為主題，在工作坊中，貴賓們攜帶家中的舊衣布料、舊窗簾、蕾絲等作為素材，輔以婚紗店回收材料紗、配件進行改造，加上刺繡老師傳授的手縫技巧，重新賦予衣物新的生命，同時重溫年輕時裁縫回憶；而走秀現場，由10位「遠銀樂齡VIP」化身超級名模，穿上自己特製的服裝，其中最高齡86歲的奶奶也獻出人生第一次走秀，樂齡貴賓們紛紛表示這是自己畢生難忘的獨特體驗，讓他們有機會秀出個人特色與自信，展現最亮眼的自己。

遠東銀期盼發揮金融本業的積極影響力，攜手客戶、員工及合作夥伴，將財富管理「遠銀十樂」品牌核心價值化為日常，在生活中以實際作為落實環保永續及社會公益，共創「樂益」價值，實踐社會責任；除了推動永續金融創新發展，也回饋在地客戶，實現共榮社會與共好環境。

遠東銀行 遠銀

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