演唱會經濟燒 萬事達卡宣布與星展銀獨家合作購票禮遇

根據Live Nation 2023年全球調查顯示，78%的演唱會觀眾將音樂視為生活中不可或缺的一部分，而萬事達卡台灣民眾消費行為趨勢調查亦顯示，有超過六成的台灣受訪者表示曾參與過演唱會，其中的65%曾跨縣市、甚至跨國參與演唱會或音樂節。為了帶給持卡人更豐富的音樂生活，萬事達卡與全球最大音樂會主辦單位Live Nation建立多年全球合作夥伴關係，並於今年開始將獨家演唱會禮遇導入台灣，萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，演唱會禮遇將與星展銀行獨家合作，提供台灣星展銀行萬事達卡持卡人演唱會優先預購以及保留席等禮遇。

從深獲年輕世代喜愛的搖滾樂團LANY、到K-POP指標 LEE YOUNGJI李泳知、以及襲捲中生代的天團接招合唱團(Take That)等演唱會，萬事達卡皆提供優先搶購演唱會預售票或購買萬事達卡卡友專屬席位等禮遇，符合資格的萬事達卡持卡人只要透過 priceless.com 即可享有，本次合作將進一步深化萬事達卡禮遇的多樣性，讓持卡人在音樂領域也享有更多元的無價體驗。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「萬事達卡發現台灣消費者熱衷於參加演唱會及音樂節，有超過六成的民眾曾參加過演唱會等活動，其中的82%受訪者會使用信用卡付款購買門票。調查亦發現有44%受訪者期待信用卡能提供優先購票、獨家保留席位等權益。為了滿足台灣持卡人對演唱會活動的熱烈嚮往，萬事達卡將與星展銀行(台灣)展開首波獨家合作，星展銀行的萬事達卡持卡人即日起將享有Live Nation相關演唱會購票禮遇。」

為進一步了解在台灣舉辦演唱會對表演場館周遭及地方經濟影響，萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對2023年在高雄舉辦的BLACKPINK、Coldplay等演唱會進行分析，發現在大型演唱會期間，高雄整體旅宿業消費金額平均成長近54%、餐飲業消費筆數則有8%成長，演唱會外溢效應更帶動場館周邊地區及市中心的住宿、餐飲消費。以2023年3月的BLACKPINK演唱會為例，高雄巨蛋所在的左營區在演唱會期間旅宿業消費金額成長52%，鄰近的楠梓區、市中心新興區更分別有173%、71%的成長，而餐飲業消費筆數則有5%至25%的提升，反映演唱會期間不僅能帶動場館周邊旅宿、餐飲需求，更帶來了整體觀光經濟效益。

萬事達卡長期支持音樂產業，透過贊助葛萊美獎（GRAMMY Awards®）、拉丁葛萊美獎（Latin GRAMMY Awards®）和全英音樂獎（BRIT Awards），萬事達卡創造了無數創新、包容的無價體驗。萬事達卡在2022年更與十位新銳藝術家合作，推出首張音樂專輯《無價》（Priceless®），收錄他們的精彩原創作品，橫跨不同文化、語言和流派，並充分融入萬事達卡動人品牌旋律。與此同時，萬事達卡亦致力於對環境永續發揮正向影響力，本次萬事達卡與Live Nation的合作將為持卡人在部份預售活動期間，購買演唱會門票時捐贈予無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition）植樹復育生態，與持卡人共同實踐萬事達卡「行善得福」的承諾。 萬事達卡台灣區總經理陳懿文（見圖）宣布導入全球最大音樂會主辦單位Live Nation獨家演唱會禮遇至台灣，並與星展銀行獨家合作，提供台灣星展銀行萬事達卡持卡人演唱會優先預購以及保留席等禮遇。夏淑賢／攝影

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