元大壽 落實普惠金融

元大金控（2885）旗下元大人壽秉持公平待客精神，將普惠金融的理念落實於各項服務推動。

為了將金融保險相關知識帶給更多弱勢對象，元大人壽為偏鄉兒少與高齡長者量身規劃多場金融保險教育活動。於6月15日參與台灣金融服務業聯合總會主辦的「金融服務愛心公益嘉年華」 (下稱「金總嘉年華」)活動，將更多的愛與關懷傳遞給需要的弱勢族群，全面優化服務品質，提供友善環境，贏得客戶信賴。

今年首場金總嘉年華活動於台南永華市政中心西側廣場舉辦，為響應主管機關推動普惠金融教育，落實公平待客原則，向來推廣「防止金融詐騙」知識與觀念不遺餘力的元大人壽，在活動現場透過精心規劃的「防詐小圈圈」闖關遊戲，以大家熟悉的套圈圈活動，由元大志工帶領民眾進行防詐問答，現場不時可以聽到民眾大聲呼喊「1聽、2掛、3查證，牢記123，防詐好簡單」、「防詐專線165」等踴躍搶答，讓民眾在輕鬆的氛圍下，對金融詐騙案件多一分認識及防範，增進財產安全。

元大人壽也將持續努力，結合遍及全台的元大志工力量，運用懷舊遊戲，結合防詐宣導與人身保險觀念介紹，透過具體行動傳遞金融知識，寓教於樂獲得現場民眾的熱烈回響。

2025年即將到來的超高齡化社會，元大志工在活動現場透過衛教資訊提升民眾健康管理意識，例如：面對老化及運動所帶來的膝、髖關節磨損退化，以及高度使用3C產品所造成的眼睛疾病等問題，清楚瞭解日常該如何保健並提早部署保險保障規劃。元大人壽傾聽保戶需求，因應老化趨勢亦推出相關保障商品，提供安心守護規劃。

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