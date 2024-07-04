一銀 公平待客獲殊榮
第一銀行長期深耕公平待客、消費者權益保護與金融永續發展，以落實公平待客原則為企業文化核心，連續三年獲金管會評比為前25％名單殊榮，再加入2020年名列前階段評比同業中，已是第四次受到肯定，充分彰顯實踐公平待客成果、積極營造金融友善環境，貫徹「顧客至上，服務第一」信念。
第一銀行董事會成員針對公平待客相關議題積極提出建議，如提出運用自有社群媒體結合iLEO數位金融服務及廣受歡迎的IP「小粉獅」日常，強化年輕族群金融素養與相關風險認知；亦為公股首家推出ESG(環境、社會、公司治理) Podcast節目《一銀陪你聊「新」事》，針對金融友善、金融詐騙防範等議題，透過生活化案例分享，以輕鬆有趣又發人深省角度傳遞給民眾。
為因應年輕族群消費模式，第一銀行推出百元奇基投資服務，提供較低門檻，輔助年輕族群理財規劃，並建置遠距投保系統，增訂小額貸款管控機制，確實保障年輕族群權益；另，為提升年輕族群金融風險意識，第一銀行與多所大專院校合作，舉辦「全方位信託實務分享專題講座」。
一銀「AI警示帳戶預警模型」透過自動化分析大量交易數據和用戶行為模式，探測可疑活動，監控與分析攔阻詐騙行為，立即採取暫停或凍結該帳戶活動，阻擋異常帳戶資金流動，維護客戶帳戶安全。此外，更積極進行以AI科技導入應用於法遵監理、反詐與防範金融剝削以系統自動化監控，架構金融安全防護網。
展望未來，第一銀行將持續推動普惠金融，擴大受到服務不足的民眾獲得金融商品與服務，包括銀行帳戶、信貸與數位支付等，亦考慮其可負擔性、效用性、安全性、可持續性與適用性，及金融教育資訊提供，協助其學習如何取得、使用金融產品與服務，並避免詐欺與受騙等不法行為，以積極善盡企業社會責任，成為客戶最值得信賴的往來銀行。
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