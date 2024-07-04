新壽資本適足率快達標了 預計將在12月底完成

金管會已核定新光人壽財業務改善計畫，新壽預計將在8月底完成150億元現增和發債，下半年景氣、市況仍佳下，預計新壽財業務改善計畫完成後，將可望讓新壽資本適足率（RBC）回到200%法定標準。

新光人壽是在2023年6月至今，連續三期（每半年為一期）RBC都低於200%法定標準，8月底現增與發債資金到位後，預計2024年12月底達標，新壽增資壓力將可稍喘口氣。一旦達標後將可適用2026年接軌TW-ICS，包括給予15年過渡化措施等。

據公告，新壽2023年6月底RBC跌破200%到184.38%，同年12月底再進一步降到176.37%，2024年6月底仍將低於200%；淨值比則維持約4%左右。

依金管會規定，壽險業RBC及淨值比，需各達到200%及3%法定標準，一旦不足將被要求得提出財業務改善計畫，包括增資、發債等補足資本。

立委李坤城昨（3）日在財委會上質詢時，關注新壽和三商美邦改善計畫是否過關？保險局長施瓊華說，新光人壽已提出了125億元現增、和25億元發債規劃並預計8月底完成，保險局依此估計，完成後可讓新壽RBC回到200%法定標準，因此核定其改善計畫。

至於三商美邦人壽（2867），施瓊華說，三商美邦也提了現金增資、發債、及洽策略性投資人（等於是發特別股），但現增和發債的時程並不具體，得拉到明年。

惟她直言「我們認為時間太長了」，因此未核定三商美邦所報財業務改善計畫，將會再給三商人壽一至二個月時間，約9月初會要求三商美邦再提改善計畫。

據公告，三商美邦人壽是從2022年6月底RBC跌破200%到190%後，至今已連續五期（每半年為一期，加計今年6月底，共兩年半）都未能回到法定水準。

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