數位銀行搶市 不手軟

下半年各家數位銀行及純網銀優存方案陸續出爐，為搶市場祭高利不手軟。純網銀將來銀行限時推出成功開立帳戶並完成裝置綁定者，可雙享活存、定存超優利10％專案加碼。聯邦New New Bank數位帳戶新戶享活儲年利率10%優惠。龍頭台新Richart則是新戶3.5%、舊戶升至1.5%優利。

將來銀行推出即日起至7月底成功開立帳戶並完成裝置綁定者，「活存10%」、「定存10%」兩大專案。另也針對現金較為充裕的國人，9月底前開戶還能再享有主帳戶最高3.5％專案優惠利率，同時長期堅持給予每月66次網路轉帳、六次跨行提款及一次ATM免費跨存免手續費。

聯邦銀行（2838）New New Bank數位帳戶過去曾以8%領先各家銀行，日前宣布迎夏利率升級再加碼，即日起至明年1月20日，首次開戶並完成「線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，新戶即享限額10萬元內台幣高利活儲年利率10%的優惠。另，美金定存也有最高8%。

數位帳戶龍頭、擁363萬戶的台新銀行Richart於2日起推出新戶專屬3.5%利率優惠；今年6月1日(含)後首次成功開立Richart存款帳戶，享有10萬元以內 3.5%年利率。此外，舊戶完成任務三選一享有的優利由上半年的1.3%提高至1.5%，且額度高達30萬元。

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