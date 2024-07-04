7月新專案來了 美元定存優惠利率喊到10%

7月美元優利定存登場。現階段美元利率依舊維持在高原期，銀行也推出新的美元高利定存幫民眾鎖利，新一波的美元定存由凱基銀行、台新銀行、王道銀行（2897）、星展銀行、第一銀行及遠東銀行接棒，優惠利率上看10%。

凱基銀行即起至9月30日止，推出換匯優存專案，提供日圓、美元、歐元三幣別高利定存，利率都是7天期年息10%，其中，美元、歐元起存額只要1,000美元或1,000歐元，日圓則是10萬日圓。

台新銀行即日起至7月31日止，針對持有Richart台外幣帳戶的客戶推出美元定存優惠專案，只要50美元就可存，可享1個月期年利率6％、3個月期5.4％、6個月期5%優惠。另外，台新銀行針對一般客戶推出美元外幣定存專案，即日起至8月30日止，單筆最低承作金額只需1,000美元，即可享6個月期平均年息5.3%優惠。

王道銀行即日起至7月31日止推出美元定存優惠，針對今年4月1日至7月31日期間首次開立啟用O-Bank存款帳戶之個人新戶或有新增存款的個人客戶，可享3個月期年利率5.68%，單筆承作金額最低為300美元整，最高上限為5萬美元（含）整。

星展銀行即日起至8月9日或額滿為止，針對月均額總資產達新台幣200萬元以上的星展豐盛理財客戶，及月均額總資產達新台幣3,000萬元以上的星展豐盛私人客戶，以新資金承作定存，最低3萬美元即可獲1個月定存年息5.6％、3個月年息5.4％優惠。

第一銀行即日起至7月31日止一舉推出美元、澳幣、加幣及人民幣等四大外幣的優利專案，臨櫃專案適用對象不限個人或企業均可承作，於專案期間自其他銀行匯入或新台幣換匯的外幣新資金即可適用相對應優惠利率，最低起存額為3萬美元，享3個月年利率5.22％、6個月5.12％。

遠東銀推出美元高利定存方案都不設承作金額上限，鎖定中實戶、高資產大戶，即日起至7月12日止推出美元高利定存方案，以新資金或換匯資金承作，起存金額5萬美元，6個月期提供5.2%高利。

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