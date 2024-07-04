保險業接軌台版ICS再鬆綁 增加一年準備期

為讓保險業順利在2026年接軌TW-ICS（新一代清償能力機制），金管會已分三階段推出在地化和過渡化措施，金管會主委彭金隆昨（3）日首度表態：還會有第四階段，預計11月底前定案，以讓業者有一年準備期。據了解，公建和台股風險係數都可能會調整。

目前保險業投資公建的風險係數是1.28%，另兩大公建類型將納入檢討，一、壽險業透過創投或私募基金100%投資公建，係數是10.18%，二、同時投資公建、5+2及六大核心戰略者則是17.25%，這兩類都可能調降。

接軌台版ICS的四階段措施概況 圖／經濟日報提供

保險業投資台股風險係數是21.65%，金管會在第一階段已宣布，將分15年讓業者拉高到35%；據了解，金管會也擬用台灣數據再做重新估算的可行性。

兩大類公建類型、及台股風險係數一旦再調降，業者要逐年計提的風險資本將減少，此舉可降低業者逐年增資壓力，既不會驟砍台股部位，也可拉升投資公建的意願。

為接軌2026年台版ICS（TW-ICS），金管會已推出三階段在地化和過渡化措施，昨日立委李彥秀詢問彭金隆是否還會有不同做法？

彭金隆說，接軌是讓台灣保險業走向資本結構更好的方法，距離2026年接軌日還有一年半時間，會再檢視一次，如股票、公建等風險係數，將按照台灣資料試算出來後在做整體評估，第四階段預計下半年定案。

第四階段仍依循在地化和過渡化，「在地化」將依台灣資料、在地特色重新做風險評估，「過渡化」則是指不同風險銜接給多長時間，以過渡到目標值，目前是15年，但有些風險會重新思考，如拉長時間或其他考量。

2026年壽險業要接軌ICS將正式取代RBC。計算ICS的分子是合格資本、分母是風險性資產，依規定，法定標準是100%。

金管會提出壽險業接軌ICS三階段，第一階段是2023年7月，壽險業投資台股給15年調整期，風險係數從目前21.65%拉高到35%；第二階段是同年11月，對ICS利率風險和淨資產影響也給15年；2024年是放寬可贖回債認列並給新興風險15年調整。

據透露，大型壽險業者要求，淨資產影響數（指資產、負債依市價認列後的缺口數）可再延長到20年，主要影響是高利率保單。因美國利率續持高位，負債（保單）缺口縮小、但資產面如債券跌價損失卻擴大，盼可再延長。

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