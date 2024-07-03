房市熱不動產放款天條後門要限縮？ 金管會允研議

金管會透過銀行法第72條之2規範銀行不動產放款比率上限，2018年曾發函排除計入用於興建廠房、社宅等放款及其營運週轉金，立委質疑排除計入的後門開太大，導致房價居高不下，金管會主委彭金隆允諾1個月後提書面檢討報告。

銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。

根據金管會最新統計，截至今年5月底止，扣除土銀及輸銀以外的36家本國銀行，依銀行法第72條之2規定設算，不動產放款平均比率達26.54%。

民進黨立委郭國文今天在立法院財政委員會質詢時關注，雖然銀行法第72條之2規定被稱為銀行不動產放款天條，但天條實際設有「後門」條款，例如銀行法第72條之2雖明定3成限額，但亦列有5款但書。

金管會銀行局長莊琇媛答詢時表示，若將規定排除的項目加回，銀行不動產放款平均比率約29%左右，雖接近3成、但並沒有超過3成限額，金管會亦有要求銀行必須嚴格控管。

郭國文又點出，不僅如此，金管會2018年曾發布函令，准銀行對用於興建或購置學校、醫療機構、政府廳舍、長照機構、社宅、廠房及都更放款，及資金用途用於前述項目的營建工程業營運週轉金放款，可不計入銀行法第72條之2比率分子，是否後門開太大。

彭金隆表示，前陣子金管會有在檢討函令排除的範圍及定義，有請銀行局再進行檢視，他並允諾，1個月後可提交書面報告說明檢討結果及結論。

民眾黨立委黃國昌表示，他先前質詢時亦關注銀行法第72條之2後門問題，金管會後續處理進度如何，彭金隆答覆，在黃國昌詢問後第2天，他即親自拜訪央行總裁楊金龍，就此議題進行深入討論。

彭金隆透露，因央行職責是穩定金融，希望金管會可針對銀行法第72條之2但書進行更明確界定及檢討，他和楊金龍討論後，即請銀行局重新檢視銀行法第72條之2範圍及定義，對於排除計入項目，包括用於興建或購買廠房放款等，正在進行檢討中。

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