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國壽供綠電 今年拚倍增
國泰金控（2882）旗下子公司秉持「永續金融說到做到」理念，推動淨零轉型不遺餘力；全台最大「綠房東」國泰人壽，2023年提供企業租戶1,349萬度綠電，今年供應目標將「倍增」、上看3,000萬度；國泰世華銀行打造多元永續商品，2023年永續授信餘額逾600億元，永續連結貸款也突破300億元。
國泰人壽副總經理郭文鎧指出，2023年國壽除自用綠電外，還在全台50棟商辦大樓、為30多家租戶提供1,349萬度的綠電，並已簽訂超過每年5,800萬度綠電合約（CPPA）；今年國壽也立下綠電供應「倍增」目標，將為企業租戶提供2,000萬至3,000萬度綠電。
國壽也積極投資太陽能電廠及離岸風場，參與沃旭能源大彰化西北離岸風電案場50%股權釋股案；國壽認為，在全球淨零排放的長期趨勢下，將帶動再生能源需求日益強勁，除持續評估太陽光電與離岸風電等再生能源外，也將陸續跨足其他再生能源領域，如水力、地熱、廢棄物及生質能等項目，希望發揮保險業領頭羊角色，吸引保險業共同參與。
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