台新銀 力挺國際大師藝術名作

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新銀行邀請民眾造訪高美館一睹國際藝術珍藏。出席包括台新銀行產業金融處高雄區副總經理周美紅（左起）、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、台新銀行通路營運事業處高屏區副總經理謝欣樺。 台新銀行／提供
台新銀行邀請民眾造訪高美館一睹國際藝術珍藏。出席包括台新銀行產業金融處高雄區副總經理周美紅（左起）、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、台新銀行通路營運事業處高屏區副總經理謝欣樺。 台新銀行／提供

台新金控（2887）長期參與藝術文化推展，對於大型藝文展演的支持不遺餘力。台新銀行贊助支持的《瞬間─穿越繪畫與攝影之旅》特展，已於上月28日在高雄市立美術館開幕。此為享譽全球的倫敦泰德現代美術館（TATE Modern）國際巡迴展海外唯一一站，展期自即日起至11月17日。

其中展出35位國際巨匠、總計55幅藝術史中教科書等級的作品，並獨家呈現《瞬間》近百年藝術史上的經典巨作，可以一次飽覽畢卡索、安迪．沃荷、杉本博司等知名大師作品。台新銀行盼能拉近藝術品與民眾間的距離，讓大眾從生活中接觸藝術、增廣藝術視野、豐富心靈與生活。

本次《瞬間》特展藉由繪畫與攝影作品，呈現近百年藝術媒材創作交融的經典，精選34件泰德美術館藏品，與國巨基金會收藏的21件現當代作品，包含畢卡索「哭泣的女人」、多蘿西亞．蘭格「移工母親」、安迪．沃荷「自畫像」、大衛．霍克尼「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」、傑夫．沃爾「突如其來的一陣風（借鑒鑑葛飾北齋）」，以及安德烈亞斯．古爾斯基「巴黎，蒙帕納斯」等泰德美術館與國巨基金會收藏的重量級繪畫與攝影作品。

台新銀行表示，英國倫敦泰德美術館是全球知名美術館，擁有豐富的西洋藝術史典藏，也是現代藝術大師和後起新秀大展身手的最佳舞台。此次《瞬間》特展選擇台灣為海外唯一展出站，讓愛好藝術的台灣民眾有機會近距離觀賞大師的作品風貌。

過去台灣大部分的藝文資源集中在北台灣，這一次泰德美術館特展選擇在高雄展出，就是希望讓南部民眾一覽國際經典藝術展品。本次特展除由高雄市政府及高美館促成，台新銀以實際行動參與這場在南台灣的盛會，如同今年台新贊助在台南展出的《從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展》特展，不僅造福當地居民，更帶動周邊的藝術商機。

台新金控 國巨 美術館

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