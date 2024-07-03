調查：Z世代困頓中追求高質感生活 94%會將收入投入理財

今年前五月台灣消費者物價指數平均較去年同期上漲2.24%，民眾所承受的通膨壓力越來越大。不過，根據萬事達卡最新台灣民眾消費行為趨勢調查顯示，65%受訪者預期薪資調幅追不上通膨速度，卻仍普遍願意在運動、休閒娛樂、美容上消費，並投資自己的外貌、體態以及健康。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文對此表示，根據萬事達卡調查，即使預期到收入增長趕不上通膨，民眾仍會追求品質生活，統計結果顯示，除了日常固定支出外，64%的受訪者將收入花在「保養美容」，59%、67%的受訪者會在「運動」、「觀看演唱會/賽事」上進行消費。

陳懿文接著指出，民眾會以更聰明的方式，包括選擇平價品替代、即期品、離峰等折扣優惠來節省日常開支，更有70%受訪者會減少非必要項目消費頻次以節省開支，59%受訪者會透過理財等方式以增加額外收入，顯示民眾即使肩負生活重擔，仍會保持良好生活型態以維持健康與神采外貌。

萬事達卡調查同時也發現，Z世代更會透過投資理財、兼職斜槓等方式增加額外收入，在困頓中追求高質感生活。

調查结果顯示，62%受訪者的固定支出超過總收入一半，即使民眾固定支出占比高，但仍有33%受訪者將超過三分之一以上收入投入理財；Z世代也打破「月光族」刻板印象，30歲以下年輕人，有94%會將收入投入理財，其中有75%年輕人投入理財的幅度，占總收入的五分之一以上，為未來生活做長遠規劃。

萬事達卡調查也顯示，超過六成民眾曾在美容、保養彩妝領域消費，每季平均消費額達3764元。其中，年輕族群普遍比中高齡族群更敢花。40歲以下族群每年在醫美領域的平均消費金額，是41歲以上中高齡族群的1.5倍，顯示部分年輕人為未來打算的同時，也希望精心維持外貌。

此外，美容與保養彩妝市場不再只是女性專利，該調查指出，有37%的男性曾在此領域消費。除了彩妝保養外，萬事達卡調查也發現，民眾花在醫美的消費不手軟，有19%的女性和8.4%的男性表示曾經嘗試醫美，其中四分之一每年消費金額超過兩萬元。萬事達卡進一步分析更發現，曾嘗試醫美的男性平均消費也破萬元。

除了花錢投入外在容貌外，萬事達卡調查也顯示，75%的台灣民眾擁有運動習慣，61至65歲樂齡族中更有高達83%愛運動。

台灣民眾運動項目以跑步、健行爬山、健身重訓為主，球類運動、自行車以及皮拉提斯則緊隨其後。

萬事達卡調查指出，有運動習慣的受訪者中，78%願意為運動花費更多，投入在使用健身房、購買運動課程、運動裝備或營養品等方面，顯示愛運動族群普遍會在此領域消費投資自己。

萬事達卡進一步分析各族群的運動偏好則發現，樂齡族最愛爬山與跑步，年輕族群則偏好上健身房運動；在運動的動機方面，年輕族群主要因興趣和為了保持良好體態而運動，樂齡族的運動目的，則是為了維持健康和體能。

體育賽事的觀賽參與上，56%民眾會關注體育競賽，其中半數民眾願意花錢到現場觀賽、訂閱線上觀看比賽或購買周邊商品。其中，41至50歲以上受訪者特別熱愛台灣本土賽事，37%有觀賽習慣；而女性則較少關注本土或海外運動聯盟賽事，但常會在世界盃、亞運及歐洲國家盃等全球性國際體育競技舉行時加入觀賽的行列。此外，也有16%以上民眾表示，會為了運動賽事票價優惠申辦信用卡，用更實惠的方式豐富運動觀賽體驗。 萬事達卡公布最新台灣民眾消費行為趨勢調查結果。圖／萬事達卡提供

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